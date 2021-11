Accusé de multiples viols, Nicolas Hulot annonce se retirer "définitivement" de la vie publique

"A partir de maintenant, je quitte définitivement la vie publique, et je ne m'exprimerai plus. Je vivrai pour ma famille et mes amis."

L'ancien ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot annonce quitter "définitivement" la vie publique après de nouvelles accusations d'agressions sexuelles et de viol qu'il a dévoilées mercredi et démenties. Une déclaration qui intervient avant la diffusion d'un d'un documentaire télévisé donnant la parole à des femmes qui l'accusent.