Affaire Kohler: le scandale qui menace Macron

Blast a la volonté d'être un espace de liberté pour sortir des enquêtes et de collaboration avec d'autres médias indépendants, c'est donc tout naturellement que nous avons accepté d'être diffuseur de ce documentaire pilote sur le pouvoir, et que nous soutenons Off investigation dans sa campagne pour se lancer.

Épisode pilote : L'affaire K

Conflit d'intérêt, subventions publiques et pantouflage au sommet de l'Etat. Comment Alexis Kohler, actuel secrétaire général de l'Elysée et l'un des plus proches collaborateurs d'Emmanuel Macron, a-t-il pu favoriser pendant de nombreuses années les intérêts d'une compagnie maritime Italo-Suisse contrôlée par un proche, dont plusieurs cargos ont été découverts avec d'importantes quantités de cocaïne ?

EMMANUEL, un homme d'affaires à l'Elysée, une série documentaire d’investigation en neuf épisodes produite par OFF Investigation.

