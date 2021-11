Allemagne : Les personnes souhaitant se faire euthanasier doivent présenter une preuve de vaccination contre le coronavirus

J’ai du mal à saisir les implications ici.

Si vous voulez mourir, vous devez être protégé contre le virus mortel ?

Via RT :

Dans une déclaration publiée vendredi par le groupe basé à Hambourg, on peut lire que « l’assistance au suicide et l’examen préliminaire de la capacité d’un patient à prendre librement des décisions impliquent une proximité physique entre les personnes. Or, c’est précisément la condition préalable à la propagation du Covid ».

En février 2020, la plus haute cour d’Allemagne a annulé l’interdiction de proposer l’euthanasie, la jugeant inconstitutionnelle.

Un certain nombre de régions allemandes ont mis en place des restrictions strictes, interdisant les personnes non vaccinées dans la plupart des lieux publics. Dans tout le pays, seules les personnes guéries ou inoculées peuvent entrer dans les restaurants, les musées et autres lieux similaires, tandis que les personnes dont le test de dépistage Covid est négatif ne peuvent pas le faire. Face à l’augmentation du nombre de cas, les États allemands de Saxe et de Bavière ont annulé tous les marchés de Noël.

La chancelière allemande, Angela Merkel, a déclaré lundi aux membres de son parti que la vague actuelle du Covid en Allemagne était pire que toutes les précédentes et a appelé à des mesures plus strictes pour la contenir. Le ministre de la santé du pays, Jens Spahn, est allé encore plus loin, affirmant que « d’ici la fin de l’hiver, tout le monde en Allemagne sera soit vacciné, soit guéri, soit mort ». Ces déclarations ont été faites alors que le taux d’infection sur sept jours pour 100 000 personnes a battu un nouveau triste record mercredi, atteignant la barre des 404,5, selon l’autorité allemande de contrôle et de prévention des maladies, l’Institut Robert Koch.

Beaucoup de gens ont eu de la chance et sont morts vaccinés contre le virus mortel.

Mais tout de même à ce stade ça me dépasse quand même un peu.