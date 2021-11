Au total, Bill Gates a donné 319 millions de dollars aux grands médias

La Fondation Bill et Melinda Gates a fait don d'au moins 319 millions de dollars à des centaines de médias, ce qui soulève des questions quant à leur capacité à rendre compte avec impartialité de Bill Gates et de ses objectifs.

Jusqu’à son récent divorce houleux, Bill Gates jouissait d’un certain passe-droit dans les médias d’entreprise. Généralement présenté comme un sympathique philanthrope qui veut sauver le monde, le cofondateur de Microsoft a même été baptisé sans ironie « Saint Bill » par The Guardian.

Si les empires médiatiques d’autres milliardaires sont relativement bien connus, la mesure dans laquelle l’argent de Gates sous-tend le paysage médiatique moderne ne l’est pas. Après avoir passé en revue plus de 30 000 subventions individuelles, MintPress révèle que la Fondation Bill & Melinda Gates (BMGF) a fait des dons d’une valeur de plus de 300 millions de dollars pour financer des projets médiatiques. Parmi les bénéficiaires de cet argent figurent un grand nombre des plus importants organes de presse américains, dont CNN (3 600 000 $), NBC (4 373 500 $), National Public Radio (24 663 066 $), PBS (499 997 $) et The Atlantic (1 403 453 $).

Gates parraine également une myriade d’organisations étrangères influentes, dont la BBC (3 668 657 $), The Guardian (12 951 391 $), The Financial Times (2 309 845 $) et The Daily Telegraph ( 3 446 801 $), des journaux européens de premier plan tels que Le Monde (4 014 512 $ = 3 541 060 €), Der Spiegel (5 437 294 $) et El País (3 968 184 $), ainsi que de grands diffuseurs mondiaux comme Al-Jazeera (1 000 000 $).

