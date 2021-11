Autriche : Le chancelier présente ses excuses aux personnes vaccinées pour les avoir confinées

Navré les gueux.

Mais il y a une quatrième vague. Nous entrons dans une toute nouvelle vague de la pire des maladies qui a jamais existé.

Nous devons prendre ces décisions pour vous, ou vous pourriez prendre une mauvaise décision et mourir.

Via RT :

Le chancelier autrichien a présenté ses excuses aux citoyens vaccinés, alors que le pays s’est à nouveau enfermé lundi dans une situation de confinement pour tenter de maîtriser une quatrième vague de Covid-19 qui menace de submerger le système de santé. Le chancelier Alexander Schallenberg a déclaré au radiodiffuseur public ORF qu’il compatissait avec les millions de ses compatriotes qui avaient été vaccinés contre le Covid-19, alors que le pays entamait un nouveau lockdown. « Je suis désolé de devoir prendre cette mesure drastique », a déclaré M. Schallenberg, selon l’Associated Press. Le confinement, qui débute lundi, durera au moins 10 jours et pourra être prolongé de 10 jours supplémentaires si les indicateurs du Covid-19 ne s’améliorent pas. Les nouvelles mesures de confinement s’appliquent à l’ensemble de la population autrichienne ; le gouvernement avait déjà imposé un confinement partiel aux personnes non vaccinées dans le but de réduire les taux d’hospitalisation alors que les cas de Covid-19 montent en flèche. À la fin des 10 jours de confinement national, les citoyens non vaccinés seront toujours interdits d’accès à certains lieux publics. La semaine dernière, M. Schallenberg a annoncé que les vaccinations deviendraient obligatoires à partir du 1er février. « Nous n’avons pas réussi à convaincre suffisamment de personnes de se faire vacciner. Pendant trop longtemps, moi et d’autres avons supposé que l’on pouvait convaincre les gens de se faire vacciner », a déclaré le chancelier.

Oui. Il croit en la liberté, c’est pourquoi il vous a donné la possibilité de choisir.

Mais lorsque vous n’avez pas choisi la voie qui vous convenait le mieux, il a décidé qu’il était temps qu’il prenne la décision pour vous.

La liberté ne signifie pas que vous êtes autorisé à prendre vos propres décisions sur le moment où vous quittez votre maison ou sur ce que vous injectez dans votre corps. La liberté est une question de responsabilité, et chacun dans la société a la responsabilité de faire ce que le gouvernement lui dit de faire.

La seule façon de vaincre ce virus est d’enfermer périodiquement les gens dans leurs maisons chaque hiver pour toujours, et aussi de piéger les gens dans une grille de contrôle technologique, surveillant chacun de leurs faits et gestes, de détruire complètement l’économie en transférant toutes les richesses à une élite minoritaire (particulièrement à Noël pour écraser les artisans et petits commerces), et d’établir un gouvernement mondial pour transformer la planète en une gigantesque boule de glace.