Brésil : Un homme plonge dans un lac pour échapper à des abeilles et se fait dévorer par des piranhas

Un homme de 30 ans pêchant avec un groupe d’amis dans le sud-est du Brésil a sauté dans un lac pour fuir un essaim d’abeilles qui menaçait le groupe, mais a été mortellement attaqué par des piranhas, ont rapporté les médias locaux.



La victime, dont l’identité n’a pas été révélée, se trouvait dimanche 31 octobre avec deux amis dans un lac de la municipalité de Brasilandia de Minas, dans l’État du Minas Gerais, dans le sud-est, et lorsque ils ont senti la présence d’insectes les trois d’entre eux ont sauté dans l’eau, selon le rapport initial du service d’incendie local.

Selon le récit de l’agence de secours, les deux amis ont réussi à nager jusqu’à l’autre rive et à sortir du lac, mais l’autre pêcheur a été attaqué plus tôt par des poissons carnivores qui « ont défiguré son visage et une partie de son corps ».



Les autorités Ils enquêtent pour savoir si l’homme s’est noyé après l’attaque ou comme conséquence directe du poisson féroce.