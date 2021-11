Campagne d'hiver de soutien à WikiStrike

La véritable campagne présidentielle s'amorce aujourd'hui et dans la semaine à venir. Balancez où vous voulez les nombreux et précédents sondages quasi journaliers qui vous aurons pompés et trompés. Les mois qui viennent s'annoncent barbares, les coups de couteau vont pleuvoir, les trahisons et affaires sur tel ou tel candidat fleurir.

Bien évidemment, WikiStrike sera au contact des évènements politiciens, nous suivrons les faits à la fois de près et de loin ; ici, nous sommes apolitiques, tout candidat sera donc dans notre viseur.

Comme à chaque saison, et pour continuer à vous éclairer librement et véritablement, nous cherchons votre soutien.

Nous soutenir, c'est d'abord préserver notre totale indépendance, la sécuriser, mais c'est aussi nous permettre d'envisager les restructurations du média. Plusieurs projets sont examinés dont la géographie du site.

N'oubliez jamais, WikiStrike est à vous, et ensemble, nous sommes la résistance, nous sommes la liberté !

Faire un don ici (sécurisé)