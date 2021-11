Coca-Cola gagne pour la 4ème année de suite le prix de la marque la plus polluante

L’ONG "Break free from plastic", militant pour la suppression définitive des emballages non dégradables fabriqués à partir du pétrole, vient de publier son dernier rapport qui identifie les marques les plus polluantes. Sans surprise, Coca-Cola demeure le grand groupe qui remporte la première place pour la quatrième année consécutive.

Coca-Cola et PepsiCo ont pris les deux premières places pour la pollution plastique pour la quatrième année consécutive

Cette année, après Coca-Cola et PepsiCo, Unilever (entreprise de détergent et des produits d’entretien) a remplacé Nestlé pour la troisième place. Nestlé est arrivé quatrième et Procter & Gamble cinquième. Danone entre dans le top dix dans la huitième position.

Les marques s’engagent à mettre fin à la pollution du plastique

Coca-Cola s'est engagé à collecter une bouteille vide pour chaque bouteille vendue, ce qui n’a pas empêché d'être toujours numéro un du classement. PepsiCo vient de s’engager à réduire de moitié son utilisation de plastique vierge d'ici 2030. Unilever, de son côté, est l'un des principaux partenaires du sommet COP26 sur le changement climatique. « Malgré leurs promesses de faire mieux, les mêmes entreprises pollueuses figurent sur la liste des audits de marque année après année. Il est clair que nous ne pouvons pas compter sur ces entreprises pour faire la bonne chose », a déclaré Neil Tangri, directeur scientifique et politique de l'Alliance mondiale pour les alternatives aux incinérateurs. La seule façon de réduire la pollution plastique, a-t-il dit, est de réduire la production de plastique. La pétition de "Break free from plastic" contre les nouvelles entreprises pétrochimiques en expansion vise à pousser les politiciens à faire exactement cela.