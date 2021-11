COP 26 : A Glasgow, Greta Thunberg joue l'éolienne

"À l'intérieur de la COP, il n'y a que des politiciens et des personnes au pouvoir qui prétendent prendre notre avenir au sérieux, prétendent prendre au sérieux le présent des personnes qui sont déjà affectées par la crise climatique".

Greta Thunberg a comparé ce sommet aux COP précédentes qui "ne nous ont menés nulle part", exhortant ainsi les dirigeants à mettre fin aux "bla bla bla, à l’exploitation des hommes, de la nature et de la planète".

Greta Thunberg a comparé ce sommet aux COP précédentes qui "ne nous ont menés nulle part", exhortant ainsi les dirigeants à mettre fin aux "bla bla bla, à l’exploitation des hommes, de la nature et de la planète".

"Le changement ne viendra pas de l'intérieur [de la COP26, ndlr]. Ce n'est pas du leadership", estime la militante, avant de pointer les jeunes manifestants du Festival Park et de déclarer: "Ça c'est du leadership. Voilà à quoi ressemble le leadership".

Des doutes sur les percées pour ralentir le changement climatique qui ont également été formulés par l’adjointe mondiale au programme Climat et Énergie du WWF (World Wildlife Fund) , Vanessa Pérez-Cirera, dans une interview à un média russe.Les prévisions climatiques ne sont pas pessimistes en elles-mêmes. Elles reflètent simplement la réalité.