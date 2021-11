Covid : Le gouvernement britannique tente de dissimuler les terrifiants effets de la vaccination

Le gouvernement britannique tente de dissimuler le fait que les vaccins Covid-19 ont augmenté la mortalité toutes causes confondues de 15% et que les vaccinés pourraient développer un syndrome d’immunodéficience acquis

Les 8 chiffres du rapport de surveillance des vaccins du PHE britannique sur les cas de Covid des semaines 35-42 ont montré que les personnes âgées de 40 à 79 ans doublement vaccinées avaient perdu 50 % des capacités de leur système immunitaire au 24 octobre et perdent régulièrement 4 à 5 % supplémentaires chaque semaine (entre 3,7 % et 7,9 %). Sans tenir compte de ce que nous comprenons comme étant les chiffres corrompus de la semaine 43, nous continuons à prévoir que les 30-49 ans n’auront aucune défense Covid/virale au mieux, ou une forme de SIDA médié par le vaccin au pire, d’ici la première semaine de janvier et que toutes les personnes doublement vaccinées de plus de 30 ans auront complètement perdu la partie de leur système immunitaire qui traite le Covid dans les 17 prochaines semaines.

L’auteur ne croit pas à ce remède miracle et continue de prévoir le même résultat que les données non traitées des semaines 35 à 41, à savoir…

Et maintenant, comme par magie, la tendance constante des 7 semaines de la semaine 35 à la semaine 41 a miraculeusement ralenti et s’est complètement arrêtée. Alléluia – nous sommes délivrés du SIDA induit par les vaccins, ce qui coïncide avec une réprimande du gouvernement à l’égard de son agence de statistiques.

(Taux de cas non-vaccinés – Taux de cas vaxxés)/le plus grand des taux de cas non-vaccinés ou vaxxés – Nous utilisons le rapport absolu normalisé des nombres de cas vaxxés et non-vaxxés pour déterminer l’efficacité du vaccin, tout comme le fait Pfizer lui-même.

Retirer publiquement toutes ces instructions et commencer à présenter la vérité au peuple britannique en lui faisant confiance pour prendre la meilleure décision pour lui-même, sa famille et ses enfants.

Il admet candidement que toutes les données de l’UKHSA servent exclusivement à prouver que les vaccins sont efficaces, et que tout organisme de statistiques gouvernementales qui s’écarte de cette ligne sera réajusté par le TOSR. Il définit l’UKHSA comme un organisme de propagande en faveur des vaccins, dont le mandat consiste uniquement à fournir des informations à l’une des parties du débat. On ne peut pas s’attendre à ce qu’une personne au Royaume-Uni choisisse en toute connaissance de cause de prendre ou non la thérapie génique expérimentale de Pfizer lorsque celle-ci lui est présentée par le gouvernement comme un vaccin Covid à l’efficacité incontestable.

Le gouvernement admet tacitement que le but de ses statistiques n’est pas de permettre au public de décider par lui-même si les vaccins sont efficaces ou non. Non, leurs statistiques ne devraient même pas être en mesure de soutenir un argument selon lequel les vaccins sont inefficaces. En effet, selon le directeur général, une telle interprétation des statistiques de l’UKHSA constituerait une utilisation abusive des données gouvernementales.

Le chien de garde des statistiques du Royaume-Uni est l’Office of Statistics Regulation (TOSR en abrégé). Oui, Offstats a dit à l’UKHSA que ses statistiques étaient fausses. Et maintenant, ils reviennent gentiment au message.

Au cours des dernières semaines, les données de l’agence montrent que les taux d’infection sont plus élevés chez les adultes entièrement vaccinés que chez les non vaccinés.

Le but des statistiques gouvernementales Covid-19 n’est plus d’informer le public avec une vérité scientifique, afin de l’aider à formuler une décision médicale valable sur les risques et les avantages des vaccins Covid-19.

par Hui Jiang et Ya-Fang Mei.

Département des biosciences moléculaires, Institut Wenner-Gren, Université de Stockholm, SE-10691 Stockholm, Suède et Département de microbiologie clinique, Virologie, Université d’Umeå, SE-90185 Umeå, Suède.

Résumé

Le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2) a entraîné la pandémie de coronavirus 2019 (COVID-19), affectant gravement la santé publique et l’économie mondiale. L’immunité adaptative joue un rôle crucial dans la lutte contre l’infection par le SRAS-CoV-2 et influence directement les résultats cliniques des patients. Des études cliniques ont indiqué que les patients atteints de COVID-19 sévère présentent des réponses immunitaires adaptatives retardées et faibles ; cependant, le mécanisme par lequel le SRAS-CoV-2 entrave l’immunité adaptative reste obscur. En utilisant une lignée cellulaire in vitro, nous rapportons ici que la protéine spike du SRAS-CoV-2 inhibe de manière significative la réparation des dommages à l’ADN, qui est nécessaire pour une recombinaison V(D)J efficace dans l’immunité adaptative. D’un point de vue mécanique, nous avons découvert que la protéine spike se localise dans le noyau et inhibe la réparation des dommages à l’ADN en empêchant le recrutement des protéines clés de réparation de l’ADN BRCA1 et 53BP1 sur le site des dommages. Nos résultats révèlent un mécanisme moléculaire potentiel par lequel la protéine spike pourrait entraver l’immunité adaptative et soulignent les effets secondaires potentiels des vaccins à base de spike pleine longueur.

L’importance de cette étude ne tient pas seulement au fait que les vaccins à ARNm empêchent l’ADN de se réparer, ce qui entraîne des troubles immunologiques, des cancers et un vieillissement prématuré. Le problème est que l’ARNm entre dans le noyau de vos cellules. Il s’agit là d’une thérapie génique pure et simple, et non d’une vaccination. L’ARNm devrait aller directement dans les usines d’assemblage de protéines de vos cellules, appelées ribosomes, auxquelles il devrait donner l’ordre de fabriquer les pics de protéines. Il ne doit pas s’approcher du noyau de la cellule. Entrer dans le noyau cellulaire signifie qu’il effectue ou qu’il effectue effectivement une transcription inverse et qu’il devient une partie ou un ajout à votre code génétique.

Immunologie de base

Les vaccins fonctionnent en simulant une attaque virale et en provoquant une réaction du système immunitaire comme si vous aviez été infecté par le virus. Ils sont censés entraîner le système immunitaire jusqu’à ce que vous développiez une immunité naturelle contre le virus. L’argument selon lequel l’immunité vaccinale est meilleure que l’immunité naturelle n’a donc jamais pu être vrai, car l’immunité vaccinale est une forme inférieure d’immunité naturelle résultant de la réponse immunitaire de l’organisme à une simulation générée par un vaccin plutôt qu’à une infection réelle. Les vaccins programment vos cellules pour qu’elles produisent la protéine S1 Spike de 1273 acides aminés, qui, par souci d’exhaustivité, est présentée ci-dessous, avec 60 acides aminés par ligne…

1 ) MFVFLVLLPLVSSQCVNLTTRTQLPPAYTNSFTRGVYYPDKVFRSSVLHSTQDLFLPFFS

2) NVTWFHAIHVSGTNGTKRFDNPVLPFNDGVYFASTEKSNIIRGWIFGTTLDSKTQSLLIV

3) NNATNVVIKVCEFQFCNDPFLGVYYHKNNKSWMESEFRVYSSANNCTFEYVSQPFLMDLE

4) GKQGNFKNLREFVFKNIDGYFKIYSKHTPINLVRDLPQGFSALEPLVDLPIGINITRFQT

5) LLALHRSYLTPGDSSSGWTAGAAAYYVGYLQPRTFLLKYNENGTITDAVDCALDPLSETK

6) CTLKSFTVEKGIYQTSNFRVQPTESIVRFPNITNLCPFGEVFNATRFASVYAWNRKRISN

7) CVADYSVLYNSASFSTFKCYGVSPTKLNDLCFTNVYADSFVIRGDEVRQIAPGQTGKIAD

8) YNYKLPDDFTGCVIAWNSNNLDSKVGGNYNYLYRLFRKSNLKPFERDISTEIYQAGSTPC

9) NGVEGFNCYFPLQSYGFQPTNGVGYQPYRVVVLSFELLHAPATVCGPKKSTNLVKNKCVN

10) FNFNGLTGTGVLTESNKKFLPFQQFGRDIADTTDAVRDPQTLEILDITPCSFGGVSVITP

11) GTNTSNQVAVLYQDVNCTEVPVAIHADQLTPTWRVYSTGSNVFQTRAGCLIGAEHVNNSY

12) ECDIPIGAGICASYQTQTNSPRRARSVASQSIIAYTMSLGAENSVAYSNNSIAIPTNFTI

13) SVTTEILPVSMTKTSVDCTMYICGDSTECSNLLLQYGSFCTQLNRALTGIAVEQDKNTQE

14) VFAQVKQIYKTPPIKDFGGFNFSQILPDPSKPSKRSFIEDLLFNKVTLADAGFIKQYGDC

15) LGDIAARDLICAQKFNGLTVLPPLLTDEMIAQYTSALLAGTITSGWTFGAGAALQIPFAM

16) QMAYRFNGIGVTQNVLYENQKLIANQFNSAIGKIQDSLSSTASALGKLQDVVNQNAQALN

17) TLVKQLSSNFGAISSVLNDILSRLDKVEAEVQIDRLITGRLQSLQTYVTQQLIRAAEIRA

18) SANLAATKMSECVLGQSKRVDFCGKGYHLMSFPQSAPHGVVFLHVTYVPAQEKNFTTAPA

19) ICHDGKAHFPREGVFVSNGTHWFVTQRNFYEPQIITTDNTFVSGNCDVVIGIVNNTVYDP

20) LQPELDSFKEELDKYFKNHTSPDVDLGDISGINASVVNIQKEIDRLNEVAKNLNESLIDL

21) QELGKYEQYIKWPWYIWLGFIAGLIAIVMVTIMLCCMTSCCSCLKGCCSCGSCCKFDEDD

22) SEPVLKGVKLHYT

Voici le tableau de recherche des acides aminés…

Alors que le SRAS-CoV-2 isolé de patients éthiopiens avait : les tailles de génome étaient de 29 860, 29 856 et 29 871 –

Il y a 3 nucléotides (bases d’ARN du génome) par acide aminé. Ainsi, Covid-19 contient environ 9953 acides aminés au total. Le virus est donc environ 8 fois plus gros que sa protéine de pointe. L’immunité vaccinale résulte des anticorps dirigés contre la protéine de pointe. L’immunité naturelle résulte des anticorps dirigés contre l’ensemble du virus. Le système immunitaire découpe les protéines virales en petites sections et produit un anticorps différent pour chaque section. Ainsi, l’immunité naturelle produira 8 fois plus de types d’anticorps que l’immunité virale. C’est une des raisons pour lesquelles c’est tellement mieux. Dans une analyse qui a comparé plus de 32 000 personnes, ils ont constaté que le risque de développer un COVID-19 symptomatique était 27 fois plus élevé chez les vaccinés,et le risque d’hospitalisation 8 fois plus élevé –

En d’autres termes, l’immunité naturelle est 8 fois plus étendue que l’immunité vaccinale pour les vaccins à base de protéines de pointe Covid19.

Les vaccins font deux choses pour le système immunitaire. Ils lui montrent l’ennemi et ils agitent le système immunitaire pour simuler une infection systémique, pour le persuader que l’ennemi qu’on lui montre est vraiment dangereux. Cela persuade le système immunitaire de se précipiter et de produire des quantités d’anticorps capables d’éliminer les sections coupées de la protéine ennemie, la protéine spike, pour les vaccins Covid.

L’objectif de ce mini-cours d’immunologie de base est d’éduquer le lecteur au point qu’il comprenne que les vaccins ne peuvent pas perdre leur efficacité. Les vaccins sont NUMÉRIQUES. Ils ne sont pas ANALOGUES. Ils offrent un cours de formation de 2 à 3 semaines au système immunitaire, qui fonctionne ou ne fonctionne pas. Après cela, ils n’ont plus rien à faire. Ils n’effectuent aucun autre processus susceptible de perdre en efficacité. Soit ils montrent au système immunitaire une partie du virus et l’alertent du danger qu’il représente, soit ils ne le font pas. Nous savons que les vaccins covid19 fonctionnent au départ, d’après les premiers résultats du nombre de cas. Ils réussissent donc à entraîner le système immunitaire. À ce moment-là, leur travail est terminé. Ils n’ont plus rien à faire. Il n’existe aucun mécanisme immunologique par lequel les vaccins peuvent perdre leur efficacité, car ils ont terminé le but de leur existence en 2 ou 3 semaines, la période normale d’une infection virale. L’idée qu’ils perdent leur efficacité au bout de 2 à 3 semaines n’est qu’un non-sens immunologique.

La détérioration rapide de la réponse immunitaire au Covid19 après la vaccination ne peut donc être due qu’au fait que les vaccins endommagent le système immunitaire. Elle ne peut pas être due à une “perte d’efficacité” des vaccins. Le fait que les rappels améliorent effectivement la réponse au covid19 (en alertant encore plus le système immunitaire et en lui disant que le covid19 – qui a déjà été identifié deux fois par les deux premières injections, est vraiment vraiment vraiment dangereux et qu’il ferait mieux de passer en defcon3) montre catégoriquement que les vaccins n’ont pas perdu leur efficacité. Leur programme de formation est toujours efficace. La détérioration de la réponse immunitaire est donc un effet secondaire indésirable de la vaccination. C’est la partie thérapie génique des vaccins. C’est la surproduction continue de protéines de pointe qui semble épuiser le pauvre vieux système immunitaire. Et les rappels ne font qu’aggraver la situation.

Manipulation supplémentaire des données de Covid par le gouvernement

L’ONS a publié les décès, toutes causes confondues, par statut vaccinal au format Excel.

Nous combinons leurs tableaux 4 et 5 comme ci-dessous. Leurs données couvrent la période allant de janvier 8 à septembre 24. Elles incluent les 10-17 ans dans le groupe des non-vaccinés, qui n’ont pas pu être vaccinés avant le 23 août. Il faut donc les supprimer et trouver un moyen d’ajuster les données pour tenir compte de leur dépendance à l’âge, car les personnes vaccinées sont généralement plus âgées que les personnes non vaccinées. L’ONS le fait avec sa formule de taux de mortalité standardisé par âge.

Ils l’utilisent pour fournir des chiffres “ajustés par âge”. Ils le font parce que le fait est que chaque semaine, de fin janvier à septembre24, le taux de décès parmi les vaccinés a largement dépassé celui des non-vaccinés. Même si nous retirons les 10-17 ans comme nous l’avons fait dans le tableau ci-dessous (nous avons calculé ci-dessous qu’il y a 4 434 375 d’entre eux dans le groupe des invaxés de l’ONS), il est toujours vrai que pendant la majeure partie du mois de mai, vous aviez 5 fois plus de chances de mourir si vous étiez dans le groupe des vaccinés que dans celui des non vaccinés.

Certes, même sans les 10-17 ans, le groupe vacciné était encore considérablement plus âgé que le groupe non vacciné en mai. Mais ce n’est pas le genre de choses que le gouvernement veut publier. Il essaie donc de détourner l’attention vers ses chiffres “ajustés selon l’âge”, qu’il appelle ses chiffres “standardisés selon l’âge” parce que cela semble moins manipulable. Mais voici les données brutes sans les adolescents…

Dans ses tableaux 4 et 5, l’ONS a calculé les taux de mortalité pour 100 000 habitants en utilisant la formule compliquée du taux de mortalité standardisé par âge expliquée dans son rapport. Cette formule est censée éliminer l’âge comme facteur de confusion dans le tableau ci-dessus. Le principal facteur de confusion est l’inclusion des taux de mortalité des 10-17 ans dans le groupe non vacciné, à une époque où personne de moins de 18 ans ne pouvait se faire vacciner. La méthode évidente pour corriger cette disparité serait que l’ONS retire simplement du groupe les personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans. Mais l’ONS a préféré les laisser dans le groupe, puis les en retirer à l’aide d’une formule compliquée, comme les bureaucrates adorent le faire.

Cependant, nous pouvons voir combien de 10-17 ans il y avait dans le groupe non vacciné de l’ONS le 20 août 21 (les 16-17 ans ont été appelés à être vaccinés le 23 août 21) comme suit.

UK 10-17 ans = 5 305 102 (estimations de la population à mi-année de l’ONS, juin 2020)

Population britannique de 10 ans et plus = 49 771 233 (estimations de la population à mi-année de l’ONS, juin 2020).