De nombreuses troupes russes se positionnent

Le Washington Post a rapporté samedi que « Un nouveau renforcement des troupes russes près de la frontière ukrainienne a suscité l’inquiétude de certains responsables aux États-Unis et en Europe qui suivent ce qu’ils considèrent comme des mouvements irréguliers d’équipements et de personnel sur le flanc ouest de la Russie . »

De nouvelles allégations font état d’un renforcement des troupes russes le long de la frontière ukrainienne, et les dirigeants occidentaux tirent la sonnette d’alarme sur ce qui pourrait devenir une nouvelle épreuve de force près du Donbass et de la région de Crimée.

Ces nouvelles allégations d’un renforcement des muscles russes à l’encontre de Kiev font suite à l’épreuve de force entre l’Occident et la Russie en avril dernier et aux tensions dues aux exercices russes à grande échelle le long de la frontière, au cours desquels des dizaines de milliers de soldats supplémentaires ont été déployés depuis leurs bases d’origine vers les zones frontalières proches de l’Ukraine. Toutefois, le Kremlin a souligné à l’époque qu’il était libre de déplacer ses troupes où bon lui semble à l’intérieur de ses frontières souveraines.

Le nouveau rapport du Washington Post publié ce week-end admet que l’objectif de ce renforcement des troupes reste « flou » – tout en donnant les détails suivants :

Des vidéos ont fait surface sur les médias sociaux ces derniers jours, montrant des trains et des convois militaires russes déplaçant de grandes quantités de matériel militaire, y compris des chars et des missiles, dans le sud et l’ouest de la Russie. « Le fait est que : Ce n’est pas un exercice. Il ne semble pas s’agir d’un exercice d’entraînement. Il se passe quelque chose. Qu’est-ce que c’est ? », a déclaré Michael Kofman, directeur du programme d’études sur la Russie au groupe d’analyse à but non lucratif CNA, basé en Virginie.

Cette inquiétude survient juste après la conclusion des exercices militaires majeurs « Zapad 2021 », qui ont principalement réuni les forces russes et biélorusses en septembre, ainsi qu’une poignée d’autres alliés. Selon les analystes, de grandes unités ne sont jamais retournées dans leurs bases « d’origine » après les exercices, mais se sont rendues dans des avant-postes près de la frontière ukrainienne.

Le gouvernement ukrainien le suggère également, selon le Washington Post :

Oleksiy Danilov, secrétaire du conseil de sécurité nationale et de défense de l’Ukraine, a déclaré dans un communiqué qu’après la fin des exercices Zapad 2021, la Russie a laissé des équipements militaires, ainsi que des centres de contrôle et de communication, sur des sites d’entraînement le long de la frontière ukrainienne. M. Danilov a estimé que le nombre de troupes russes déployées autour de la frontière ukrainienne était compris entre 80 000 et 90 000, sans compter les dizaines de milliers de soldats stationnés en Crimée.

Ces derniers mois, le Kremlin a accusé Kiev d’avoir relancé l’agression contre les forces séparatistes pro-russes dans l’est de l’Ukraine, faisant de nouvelles victimes, tandis que les responsables ukrainiens ont accusé l’État russe d’alimenter la reprise des combats sur les lignes de front dans l’impasse, notamment en transférant secrètement des armes.

Ceci alors que Vladimir Poutine et d’autres dirigeants russes continuent de mettre en garde l’Ukraine et l’OTAN contre les « lignes rouges » de l’expansion militaire et des bases de l’OTAN en Ukraine. La Russie a déclaré qu’elle serait contrainte d’agir si elle observait une expansion militaire de l’OTAN sur le territoire ukrainien.

L’été dernier, Poutine a accusé l’Occident, en particulier les États-Unis, d’exercer un contrôle de fait sur les hauts dirigeants de l’Ukraine.

« Nous ne permettrons jamais que nos territoires historiques et les personnes proches de nous qui y vivent soient utilisés contre la Russie », a déclaré Poutine précédemment. « Et à ceux qui entreprendront une telle tentative, je voudrais dire que de cette façon, ils détruiront leur propre pays ».