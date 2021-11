De nouveaux documents révèlent la trahison de Julian Assange par le gouvernement australien et détaillent ses souffrances en prison

Pour aggraver son état psychologique, Assange a indiqué qu’il avait subi des analyses de sang et qu’on lui avait annoncé qu’il était séropositif, un diagnostic choquant. Toutefois, des examens ultérieurs ont confirmé que le résultat du test était un faux positif, ce qui a poussé Assange à se demander si le mauvais diagnostic était une simple erreur ou "autre chose". Il pourrait bien s’agir d’un jeu mental grotesque, faisant peut-être allusion aux fausses allégations d’agression sexuelle auxquelles il avait été confronté en Suède, et destiné à le pousser vers la folie.

Bien que les médecins de la prison aient eu la bonté de lui prescrire des antibiotiques et de la codéine pour un canal dentaire infecté, ce qui peut mettre sa vie en danger en cas de propagation de l’infection, Assange attendait toujours ses lunettes de lecture et n’avait pas encore vu d’optométriste. Le journaliste emprisonné a poursuivi en décrivant comment un officier supérieur "a une dent contre moi", en montrant à ses visiteurs une fiche d’accusation indiquant qu’une fouille de sa cellule avait permis de découvrir une lame de rasoir, et qu’il n’avait pas rangé sa cellule après une inspection.

Le cofondateur de WikiLeaks a évité les programmes de travail "qui lui donneraient l’occasion de sortir plus souvent de sa cellule", selon les diplomates, au motif qu’il refuse de se livrer à un "travail d’esclave" et qu’il a besoin de temps pour préparer son dossier juridique. Les prisonniers des prisons britanniques gagnent en moyenne 13 dollars par semaine pour un travail dur et ingrat au service des grandes entreprises, qui tirent à leur tour d’immenses profits de leur exploitation.

N’ayant droit qu’à deux visites personnelles par mois, en plus des consultations juridiques, Assange a mentionné sa rencontre peu avant avec Nils Melzer et deux experts médicaux spécialisés dans l’examen des victimes potentielles de torture et d’autres mauvais traitements, et le fait qu’il n’avait pas encore pu parler à sa famille.

"Il reste dans sa cellule la majeure partie de la journée, avec 40 minutes allouées chaque jour pour des ’associations’", ont noté les fonctionnaires consulaires australiens. "Il est autorisé à sortir 30 minutes par jour, bien qu’il ait dit que parfois cela n’arrivait pas", pour des raisons non précisées. Incapable de manger du tout "pendant une longue période", il ingère désormais de "petites quantités", récupère des repas à la cuisine et retourne dans sa cellule.

Les documents obtenus par Tranter montrent que Canberra est tout sauf un défenseur d’Assange, le citoyen australien. Au contraire, tout au long du séjour de Julian à l’ambassade d’Équateur et de son emprisonnement à la prison de haute sécurité de Belmarsh (le "Guantanamo britannique"), le gouvernement australien s’est résolument engagé à ne rien voir, rien entendre et rien dire de mal à son sujet, malgré les preuves évidentes de la détérioration dramatique de sa santé physique et mentale et les conditions de son emprisonnement qui relèvent de la torture.

Que Turnbull ait été ou non au courant de l’opération, la réponse du DFAT lorsqu’un membre de la famille de Julian a contacté le ministère pour demander à la ministre australienne des Affaires étrangères, Marise Payne, de demander à l’administration Biden d’abandonner les poursuites contre lui, et pour demander un commentaire sur l’article de Yahoo, a été d’une désinvolture déroutante.

Il est certainement possible que les élus de Canberra aient été tenus dans l’ignorance des propositions de la CIA. Le Premier ministre australien Gough Whitlam n’était même pas au courant de l’existence de Five Eyes jusqu’en 1973, 17 ans après que son pays soit devenu signataire de l’accord UKUSA qui est à la base du réseau, à la suite de descentes de police dans les bureaux de l’agence d’espionnage nationale Australian Security Intelligence Organization, en raison des informations qu’elle cachait au gouvernement.

William Evanina, le plus haut responsable du contre-espionnage à Washington jusqu’à sa retraite début 2021, a déclaré à Yahoo que l’alliance des Cinq Yeux était "essentielle" au complot ignoble de Langley, et que "nous étions très confiants" dans le fait que l’évasion potentielle de Julian de l’ambassade d’Équateur à Londres pouvait être empêchée, par tous les moyens.

À la suite des révélations surprenantes de Yahoo News , en septembre, sur les plans de la CIA pour surveiller, kidnapper et même tuer le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, qui ont confirmé et développé l’article de Max Blumenthal , de The Grayzone , en mai 2020, les responsables du réseau d’espionnage mondial "Five Eyes", proche de l’OTAN, ont eu du mal à accorder leurs violons.

Non seulement Canberra ne s’est pas opposé aux gouvernements américain et britannique qui supervisent l’emprisonnement et les poursuites judiciaires d’Assange, mais, comme ces documents le montrent avec force détails, elle semble avoir été de connivence avec eux dans la violation flagrante des droits de l’homme d’un citoyen australien, tout en faisant de son mieux pour cacher au public la réalité de sa situation.

The Grayzone a obtenu des documents qui révèlent que le gouvernement australien était, dès le premier jour, parfaitement au courant du traitement cruel infligé à Julian dans la prison londonienne de haute sécurité de Belmarsh, et qu’il n’a rien fait, ou presque, pour y remédier. En fait, il a fait la sourde oreille au journaliste emprisonné, bien qu’il ait entendu son témoignage sur les conditions "si mauvaises que son cerveau s’éteignait".

Pourquoi les dirigeants élus du pays ont-ils refusé de défendre publiquement l’un de ses citoyens, détenu sur la base d’accusations douteuses et soumis à la torture par une puissance étrangère, selon le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture, Nils Melzer ? Que sait Canberra du sort de Julian et quand l’a-t-elle su ?

Le gouvernement australien était-il au courant du complot de la CIA des États-Unis visant à assassiner Julian Assange, citoyen australien et journaliste arrêté et à présent emprisonné dans des conditions d’une dureté et d’une pénibilité implacables au Royaume-Uni ?

Des documents fournis en exclusivité à The Grayzone détaillent l’abandon par Canberra de Julian Assange, citoyen australien, et donnent des détails choquants sur ses souffrances en prison.

"M. Assange s’est dit inquiet de ne pas survivre à la procédure actuelle et craint de mourir s’il est emmené aux États-Unis. Il a affirmé que les États-Unis fouillaient dans ses affaires restées à l’ambassade d’Équateur. Il a déclaré que cette action était illégale", ont écrit les agents. "Il a déclaré que ses biens comprenaient deux œuvres d’art de grande valeur qu’il prévoyait de vendre pour réunir des fonds pour sa défense juridique, les manuscrits de deux livres et des documents juridiques. Il a exprimé sa crainte que ses documents juridiques soient utilisés contre lui par les États-Unis."

Assange avait raison de dire que des documents sensibles ont été volés par les autorités américaines. Immédiatement après son arrestation, son avocat Gareth Peirce a contacté l’ambassade d’Équateur au sujet de ce matériel privilégié, exigeant qu’il soit remis de toute urgence. Lorsque ses biens ont enfin été récupérés, tous les documents juridiques étaient manquants, à l’exception de deux volumes de dossiers de la Cour suprême "et d’un certain nombre de pages de correspondance en vrac", ce qui a rendu sa défense contre l’extradition encore plus difficile qu’elle ne l’était déjà.

Au cours des premières audiences sur l’extradition de Julian, début 2020, Gordon Kromberg, procureur adjoint du district est de Virginie, a promis de manière peu crédible qu’une "équipe chargée de l’altération" retirerait les éléments de ces dossiers afin qu’ils ne puissent pas être utilisés dans un procès. Des "assurances" aussi dérisoires ont été données au cours de la récente procédure d’appel.

À l’inverse, il n’y a eu jusqu’à présent aucune garantie publique, même dérisoire, sur l’utilisation abusive des informations obtenues illicitement par UC Global, un contractant de la CIA, à partir de sa surveillance étendue de l’ambassade. La société de sécurité privée espagnole est allée jusqu’à mettre sur écoute les toilettes des femmes du bâtiment, où le fondateur de WikiLeaks s’entretenait avec ses avocats, à l’abri des oreilles et des yeux indiscrets - du moins l’espérait-il.

En dépit de sa situation, Julian a conservé une vague dose d’optimisme quant à l’avenir lors de ses discussions avec les fonctionnaires consulaires, suggérant que le résultat des élections fédérales australiennes, qui avaient lieu le lendemain, "pourrait permettre à un nouveau gouvernement de faire quelque chose pour soutenir son cas", et demandant que Marise Payne soit informée de l’évolution de la situation.

En réalité, la Coalition nationale libérale de Scott Morrison a conservé le pouvoir et aucune alarme n’a été lancée publiquement sur ce qui a été appris au cours de la visite consulaire. En effet, rester silencieux sur les souffrances de Julian, aussi horribles soient-elles, devait être une question de politique officielle.

Le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce international nie tout rôle dans les " sévices de plus en plus graves " infligés à Assange.

Le 30 mai de la même année, WikiLeaks a annoncé que Julian avait été transféré dans le service médical de Belmarsh, exprimant de " graves préoccupations " quant à son état de santé. Presque immédiatement, le Global Watch Office du DFAT a envoyé un courriel interne pour attirer l’attention sur cette annonce.

Le jour suivant, le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Nils Melzer, a proclamé que "la persécution collective de Julian Assange doit cesser ici et maintenant". Ce vétéran du droit international a ajouté qu’"en 20 ans de travail avec des victimes de la guerre, de la violence et de la persécution politique", il n’avait "jamais vu un groupe d’États démocratiques se liguer pour isoler, diaboliser et maltraiter délibérément un seul individu pendant si longtemps et avec si peu de respect pour la dignité humaine et l’État de droit".

M. Melzer a ensuite fulminé contre une "campagne incessante et effrénée de harcèlement moral, d’intimidation et de diffamation" menée par les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suède et l’Équateur, qui l’a soumis à "des abus persistants et de plus en plus graves, allant de la persécution judiciaire systématique et de la détention arbitraire à l’ambassade d’Équateur à l’isolement oppressif, au harcèlement et à la surveillance à l’intérieur de l’ambassade".

En réponse, le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce international a publié une déclaration rejetant toute suggestion selon laquelle Canberra serait "complice de torture psychologique ou aurait fait preuve d’un manque de soutien consulaire" à l’égard d’Assange, affirmant être "un ardent défenseur des droits de l’homme et un fervent partisan d’un traitement humain au cours des procédures judiciaires", et se déclarant convaincu qu’il "est traité de manière appropriée".

En raison de "considérations de confidentialité" qui s’appliqueraient à tous les clients consulaires, le ministère a refusé de divulguer tout autre détail relatif à son état physique ou mental.

Il a ajouté que le Haut-Commissariat australien à Londres "avait déjà fait part aux autorités pénitentiaires de Belmarsh de tous les problèmes de santé identifiés et que ceux-ci avaient été traités", et que d’autres enquêtes avaient été menées après le transfert de Julian dans le service de santé.

Les documents fournis à The Grayzone indiquent que Canberra a effectivement demandé à plusieurs reprises des renseignements à Belmarsh par téléphone et par courrier à la suite de l’annonce de Wikileaks, et que toutes ces demandes sont restées sans réponse pendant six jours consécutifs. Alors pourquoi le haut-commissaire australien n’est-il pas intervenu pour exiger des éclaircissements immédiats sur une question d’urgence vitale ?

Quelle que soit la raison de l’inertie du gouvernement australien, un dossier consulaire daté du 8 août de la même année indique que Shipton a écrit pour informer que Julian avait été réadmis à l’infirmerie de Belmarsh et qu’un avocat rédigeait une lettre à Marise Payne, demandant au DFAT "d’utiliser ses sources diplomatiques pour obtenir une évaluation médicale indépendante (c’est-à-dire en dehors de la prison)".

Puis, 11 jours plus tard, Shipton a mentionné que le frère de Julian, Gabriel, avait récemment visité la prison et était bouleversé par la " détérioration de l’état de santé " d’Assange, ce qui l’a amené à écrire des lettres au gouverneur général de l’Australie, David Hurley, et à M. Morrison pour leur faire part de ses craintes.

Le 21 octobre, Assange a comparu devant le tribunal pour une audience préliminaire dans son affaire d’extradition. Comme l’ont largement rapporté les médias grand public, il est apparu frêle et décontenancé, peinant à se rappeler son propre nom et sa date de naissance lorsque le juge lui a posé la question. Lorsque le président du tribunal lui a demandé s’il savait ce qui se passait, Assange a répondu "pas exactement", indiquant que les conditions de détention à Belmarsh l’empêchaient de "penser correctement".

Portrait d’artiste d’Assange (en haut à gauche) visionnant son audience du 21 octobre depuis la prison.

"Je ne comprends pas en quoi cela est équitable", a déclaré le journaliste emprisonné. "Je ne peux rien rechercher, je ne peux accéder à aucun de mes écrits. C’est très difficile là où je suis."

L’avocat d’Assange, Mark Summers, a fait valoir que l’audience initiale d’extradition, prévue pour février 2020, devrait être reportée de trois mois en raison de la complexité de l’affaire - "les preuves... mettraient à l’épreuve les limites de la plupart des avocats", a-t-il déclaré, et a évoqué l’immense difficulté de communiquer avec son client en prison, étant donné qu’il n’a pas accès à un ordinateur.

Le juge a rejeté la demande. En conséquence, Julian sera privé de "l’accès le plus élémentaire au strict minimum nécessaire pour être correctement représenté" jusqu’à quelques semaines avant l’audience.

L’avocat d’Assange avertit le DFAT d’Australie d’une "crise imminente".

Trois jours plus tard, l’avocat d’Assange, Gareth Peirce, a écrit à la Haute Commission, affirmant que si les représentants consulaires avaient assisté au procès, " ils auraient sans aucun doute noté ce qui était évident pour toutes les personnes présentes au tribunal ", à savoir que son client était " dans un état de santé déplorable... luttant non seulement pour suivre, mais aussi pour s’exprimer".

Incroyablement, un rapport du DFAT sur les procédés découverts par Tranter ne mentionne pas du tout l’aspect ébouriffé de Julian, ni son état mental clairement altéré.

Mme. Peirce a poursuivi en affirmant que, dans ces circonstances, il n’était pas surprenant que Julian n’ait pas autorisé les responsables de la prison à fournir au gouvernement australien des informations concernant son traitement médical, qui avait été "grossièrement et illégalement compromis pendant un certain temps, y compris, ce qui est inquiétant, même pendant qu’il était à la prison de Belmarsh, de fausses informations ayant été fournies à la presse à au moins une occasion par des sources très manifestement internes".

"Nous espérons que ce que nous sommes en mesure de dire [...] sera accepté par vous comme étant basé sur une observation minutieuse, y compris par des cliniciens professionnels indépendants [...] Tous les avertissements professionnels fournis à la prison, y compris par au moins un médecin indépendant appelé par Belmarsh, ont été ignorés", a-t-elle écrit. "Nous serions heureux de vous rencontrer à tout moment si, en intervenant dans ce qui est désormais une crise imminente [c’est l’auteur qui souligne], vous pouviez contribuer à l’améliorer et à l’éviter."

C’est ainsi que des représentants consulaires se sont rendus à Belmarsh le 1er novembre. Au cours de leur échange, Assange a critiqué les fausses déclarations faites aux médias par le DFAT, qui laissaient entendre qu’il avait rejeté leurs offres d’assistance.

Il a ensuite révélé qu’un médecin de la prison était "préoccupé" par son état. En fait, Assange a déclaré que son état psychologique était "si mauvais que son esprit s’éteignait", l’isolement quasi permanent rendant impossible pour lui "de penser ou de préparer sa défense."

Il n’avait même pas de stylo pour écrire, était incapable de faire des recherches, ne pouvait pas recevoir de documents lors des visites juridiques, et tout son courrier était lu par des fonctionnaires de la prison avant de lui être remis.