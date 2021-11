De Zemmour, le député Jean-Christophe Lagarde : “Si M. Pasqua était là, il te filerait une balle dans la tête”

Un peu plus tard dans la matinée, franceinfo a pris position officiellement sur son compte, expliquant avoir « décidé de ne pas rediffuser les propos tenus ce dimanche matin en direct par Jean-Christophe Lagarde à l’encontre d’Eric Zemmour. Ces propos ne correspondent ni à nos valeurs ni à l’idée que nous nous faisons du débat politique. » Un « mea culpa » aussi effectué par le principal intéressé, qui dans un tweet dit « regretter son expression totalement inappropriée à propos de Pasqua et Zemmour », et de préciser le fond de sa pensée : « Je voulais dire qu’à l’époque une telle imposture de sa part aurait eu une réplique des plus cinglantes. La violence doit toujours être bannie du débat politique », a-t-il concédé.

Une séquence immédiatement partagée sur les réseaux sociaux par franceinfo… qui a finalement retiré son tweet. Seulement, entre-temps, plusieurs internautes avaient récupéré la séquence et fait des captures d’écran, indignés par de telles paroles. De « craquage intersidéral », à « il pète un câble », en passant par « hallucinant », les réactions outrées ont afflué. D’autres pointent du doigt le dessein d’une telle sortie qui ne servirait qu’à renforcer l’essayiste : « Après on va dire que Zemmour fait l’apologie de la violence ».

Cependant, dans l’interview, Jean-Christophe Lagarde ne s’est pas gêné pour s’en prendre ouvertement à l’essayiste, le qualifiant de « menteur et imposteur » : « Voilà un type qui passe son temps à dire qu’il n’est pas candidat […] Je trouve que c’est une façon de prendre les Français pour des cons qui finit par être indécente ». Il a pris l’exemple de la ville de Drancy, dont il a été maire, où selon lui, Eric Zemmour a « raconté absolument n’importe quoi » avec son complice Morandini. Stigmatisant son départ de la ville depuis l’âge de huit ans, il « crache sur la ville » et « n’accepte pas la contradiction ». Enfin, pour lui, « quand on ment sur un sujet, on ment sur tous les sujets ». Il a tancé aussi « l’indécence et l’indignité de son déplacement devant le Bataclan ». « Il a monté qu’il est complice de nos ennemis ».