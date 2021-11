Découverte en Égypte de la tombe de Ptah-M-Wia, haut fonctionnaire sous le règne de Ramsès II

Le site archéologique de Saqqara, en Égypte, a récemment été l’objet d’une découverte magistrale. En effet, le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités a annoncé samedi 30 octobre que la tombe d’un haut fonctionnaire sous le règne de Ramsès II avait été découverte à Saqqara. Elle date de plus de 3 200 ans.

L’HISTOIRE DE PTAH-M-WIA

La tombe découverte à Saqqara appartient sans aucun doute à Ptah-M-Wia, en attestent les inscriptions trouvées. Ptah-M-Wia était un haut fonctionnaire sous le règne de Ramsès II (qui a régné entre 1279 et 1213 avant Jésus-Christ) et a occupé plusieurs postes, notamment celui de chef du trésor ou encore celui de surveillant en chef du bétail. Ce que l’on appelait à l’époque « le trésor » n’était pas des pièces de monnaie, utilisées beaucoup plus tardivement. Sous le règne de Ramsès II, les Égyptiens réalisaient encore leurs paiements avec des marchandises ou des métaux précieux.

Mais au cœur de ces vestiges, les fouilles ont révélé un ensemble de peintures murales mettant en scène des personnes conduisant du bétail et d’autres animaux à l’abattoir. On estime que cette peinture murale fait référence au poste de Ptah-M-Wia en tant que superviseur du bétail. D’autres gravures représentent également un homme susceptible d’être Ptah-M-Wia. Cet homme est représenté assis à côté de ce qui semble être des jarres et d’un objet qui ressemble à une corne.

LE RÈGNE DE RAMSÈS II A CHANGÉ LE VISAGE DE L’ÉGYPTE

Finalement, les chercheurs ont également découvert des hiéroglyphes au-dessus de la gravure. Ces derniers révèlent que Ptah-M-Wia était responsable des « offrandes divines » dans l’un des temples construits par Ramsès II à Thèbes (que l’on appelle aujourd’hui Louxor). Toutefois, il est impossible de savoir avec précision de quel temple il s’agit exactement, puisque le pharaon Ramsès II a construit ou agrandi de nombreux temples dans cette ville lors de son règne.

Le pharaon Ramsès II a régné plus de 60 ans sur l’Égypte et a considérablement changé le visage de son pays. Son règne a été la source de grands progrès, notamment politiques et architecturaux. En effet, ce dernier a mené des conquêtes et étendu l’empire égyptien jusqu’à l’actuelle Syrie. Il a réalisé de nombreux travaux de construction, mais les plus importants furent l’agrandissement du temple de Karnak, ont déclaré les chercheurs dans un communiqué.