Définition trompeuse des « vaccinés » pour prétendre que l’injection génique protègerait des formes graves

« Se vacciner vous protège et protège les autres. » Mensonge seriné sur les autoroutes et maintenant dans les lycées sur de grands écrans dans les préaux ! Honteuse propagande qui devrait être interdite (comme toute publicité pour tout médicament en expérimentation).

« Tous vaccinés tous protégés. » Ce slogan a manifestement été ignoré par le virus supposé diabolique qui a infecté, en moins d’une semaine, plus de 100 membres des marins du porte-avion Queen Elizabeth tous injectés depuis plus de 3 mois,[5] mais pas protégés.

« Les vaccinés n’ont plus de chance d’attraper la maladie” affirmait Jean Castex en Juillet 2021.[4] Il l’a personnellement vérifié et en s’exposant, après ses deux doses, sans masque au virus lors des multiples fêtes auxquelles il a participé sans aucune mesure de distanciation. Espérons qu’il ne fera pas une forme grave et que sa quarantaine actuelle lui permettra de méditer l’imprudence de ses propos.

La vaccination n’a donc fait reculer nulle part l’épidémie partout où elle a été appliquée. Les pays en développement les moins vaccinés d’Afrique et d’Asie s’en sont, d’ailleurs, beaucoup mieux sortis que les pays développés les plus vaccinés : c’est un fait.

Mais malgré une vaccination de masse menée tambours battants depuis début décembre 2020, l’épidémie a été deux fois plus meurtrière en 2021 qu’en 2020 (contamination et nombre de morts ) sur l’ensemble de la planète.[1]

Cela n’a malheureusement pas protégé les résidents de Chavagnes-en-Paillers en Vendée.[6] Entre le 14 avril et le 21 avril 2021, 22 des 23 prêtres retraités des Fils de Marie Immaculée ont reçu l’un des vaccins expérimentaux à ARNm. Quelques jours plus tard, une vague de Covid a frappé 21 des prêtres vaccinés et huit en sont décédés.

« Une fois vaccinés, vous retrouverez vos libertés. » Les Autrichiens et les Français double vaccinés actuels apprécieront l’ironie de la promesse : les premiers sont confinés et les Français titulaires d’un passe doivent subir une troisième injection (en attendant les prochaines tous les six mois), s’ils veulent le conserver.

« Les vaccins sont efficaces et sans danger. » « Il n’y a pas eu jusqu’ici un seul décès causé par la vaccination contre le Covid-19 » affirmait récemment O. Véran. Les plus de 1000 familles françaises [7] qui l’ont cru et se retrouvent endeuillées après vaccinations (comme les 30000 familles européennes [8]) apprécieront qu’il n’y a pas eu de lien de causalité formellement établi entre la pseudo vaccination et le décès (d’ailleurs on ne l’a pas recherché en ne pratiquant pas d’autopsie).

Actuellement les marchands de « vaccin » ne peuvent plus prétendre que le vaccin protège celui qui le reçoit, ni qu’il empêche de diffuser la maladie.

Mais ils utilisent l’argument substitutif : « les vaccins protègeraient des formes graves » Prétention tout aussi fantaisiste que les précédentes et créée uniquement par la définition fallacieuse des non vaccinés et des vaccinés.

La définition mensongère des soi-disant non-vaccinés

Selon les règles du CDC, reprises par les agences de tous les pays, personne n’est considéré comme “complètement vacciné” jusqu’à ce que 14 jours complets se soient écoulés depuis la deuxième injection de vaccin à ARNm de Pfizer ou de Moderna, ou 14 jours après la première dose du vaccin Johnson & Johnson.

Cette définition trompeuse permet d’attribuer les complications et les morts survenues durant les deux mois qui suivent la première injection aux « non vaccinés » et de les enlever du groupe des vaccinés.

Or cette période des deux mois après la première injection est précisément celle durant laquelle on observe le plus grand nombre de morts, celle de l’hécatombe post vaccinale.

