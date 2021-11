Des documents gouvernementaux montrent que des chercheurs ont envoyé des souches d' »ADN viral » au laboratoire de Wuhan pendant des années

Selon des documents ayant fait l’objet d’une fuite, des chercheurs de l’Institut de Virologie de Wuhan étudiaient des coronavirus dangereux chez des espèces de chauves-souris à haut risque du Laos des années avant le début de la pandémie.

Ces résultats donnent plus de poids à l’affirmation selon laquelle le Covid-19 s’est échappé d’un laboratoire à Wuhan avant de provoquer une pandémie mondiale. Elles suggèrent également que la théorie de l’origine chauve-souris de la pandémie de COVID-19 et celle de la fuite du laboratoire pourraient être simultanément vraies.

Westernjournal.com rapporte : Selon un rapport publié dimanche par le Telegraph, des scientifiques ont découvert en septembre une souche de coronavirus nommée Banal-52 au Laos. Banal-52 partageait 96,8 % de son génome avec le SARS-CoV-2.

Selon le Telegraph, la découverte de Banal-52 et sa similitude avec le SARS-CoV-2 ont renforcé les hypothèses selon lesquelles la source de la pandémie était naturelle et non une fuite de laboratoire, mais ont soulevé des questions sur la façon dont Banal-52 aurait pu donner naissance au SARS-CoV-2 à Wuhan, à plus de 1 000 km de là.