Des scientifiques affirment que des mini trous noirs ont pu s’écraser sur la Lune

Une équipe de chercheurs affirme que la Lune est parsemée de cratères de trous noirs miniatures – et qu’ils pourraient révéler des informations révolutionnaires sur la matière noire.

Les scientifiques, qui ont publié un article sur leurs découvertes dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, pensent que des essaims de trous noirs de la taille d’un atome se sont formés peu après le Big Bang. Au fur et à mesure que ces objets hyperdenses ont voyagé dans le cosmos, ils ont commencé à s’étendre – et sont probablement arrivés dans notre système solaire, où, selon eux, ils ont probablement perforé la Lune.

Les auteurs de l’étude ajoutent que ces mini trous noirs ont probablement percuté d’autres corps célestes, dont la Terre. Toutefois, en raison de la faible épaisseur de son atmosphère, la Lune n’était pas aussi bien protégée contre les collisions que notre monde.

« En principe, la Lune n’a rien de spécial – la seule raison pour laquelle nous l’invoquons est qu’elle est bien étudiée », a déclaré à CNET Almog Yalinewich, physicien à l’Institut canadien d’astrophysique théorique et co-auteur de l’article. « Certaines des lunes de Neptune et de Jupiter, ou Mercure, pourraient être de bons candidats ».

Des preuves de l’existence de la matière noire