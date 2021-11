En Chine, un missile hypersonique a été propulsé à une vitesse affolante de Mach 16

L’armée chinoise a propulsé un missile hypersonique à une vitesse de près de 20 000 km/heure.

L’armée chinoise est sur le point de réaliser son projet de missile hypersonique, qui est comparable au système de missile russe Avangard en termes de capacités de combat. Selon les médias chinois, l’armée a réussi à porter le missile hypersonique à une vitesse de 19720km/h en août de cette année, dépassant ainsi les Mach 16.

La Chine dispose déjà de missiles hypersoniques en service, mais ces derniers sont de nature plus tactique, car leur portée ne dépasse pas 3 000 kilomètres. Néanmoins, le test du mois d’août a montré que la Chine a en fait rattrapé la Russie en portant un missile hypersonique à une portée de plus de Mach 16. La portée du missile était de plus de 18 000 kilomètres, ce qui dépasse même l’Avangard de la Russie, bien que celui-ci atteigne des vitesses de plus de Mach 20, la Chine étant toujours en retard sur la technologie hypersonique russe.

Par le passé, l’agence de presse Avia.pro a publié des séquences vidéo montrant prétendument un missile hypersonique testé par l’armée chinoise. À en juger par son énorme queue de flamme, le missile était en effet capable d’atteindre une vitesse incroyable, mais les autorités de Pékin avaient jusqu’à présent nié ces essais.

Traduit par Avic pour Réseau International

Source : https://avia.pro/news/v-kitae-razognali-giperzvukovuyu-raketu-do-skorosti-v-16-mah