France : Une fuite révèle un projet de transformation de Notre-Dame en un parc à thème woke

La cathédrale Notre-Dame serait en passe d’être transformée en un « parc à thème » à la Disneyland, selon les plans de rénovation qui ont fuité.

La cathédrale Notre-Dame, l’un des bâtiments les plus emblématiques de France, a perdu son toit et sa flèche lors de l’incendie de 2019, au cours duquel elle a été presque entièrement détruite.

S’il a été décidé que l’extérieur de la cathédrale serait reconstruit avec des matériaux traditionnels, des questions sont désormais soulevées quant au sort de l’intérieur de la bâtisse.

D’après les plans de rénovation divulgués au Telegraph, l’intérieur de la cathédrale pourrait devenir un « parc à thème » politiquement correct, avec des parties de l’intérieur du bâtiment qui n’ont pratiquement pas été touchées par l’incendie et qui devraient changer radicalement.

Les confessionnaux, les autels et les statues classiques seront remplacés par des peintures murales d’art moderne, tandis que des effets sonores et lumineux seront ajoutés au bâtiment afin de créer des « espaces émotionnels ».

Des « chapelles à thème » seront également ajoutées au bâtiment dans le cadre de ce que l’on appelle un « parcours de découverte ». Ces chapelles seront consacrées à l’Afrique et à l’Asie, tandis que l’Europe, les Amériques et l’Océanie seront reléguées au second plan.

La dernière chapelle du parcours, dédiée à la « création réconciliée », sera entièrement consacrée à l’environnement. Des citations bibliques seront également projetées sur les murs des chapelles en plusieurs langues, dont le mandarin.

« C’est comme si Disney entrait dans Notre Dame », a déclaré l’architecte parisien Maurice Culot, ajoutant : « Ce qu’ils proposent de faire à Notre-Dame ne serait jamais fait à l’abbaye de Westminster ou à Saint-Pierre de Rome. C’est une sorte de parc à thème et c’est très enfantin et trivial compte tenu de la grandeur du lieu. »

Une source senior anonyme proche de la rénovation s’interroge : « Pouvez-vous imaginer l’administration du Saint-Siège autoriser quelque chose comme ça dans la chapelle Sixtine ? », avertissant que le remaniement prévu « mutilerait » l’œuvre de l’architecte Eugène Viollet-le-Duc, qui a dirigé une restauration majeure de l’église au milieu du XIXe siècle.

« C’est le politiquement correct devenu fou », poursuit la source : « Ils veulent faire de Notre-Dame une salle d’exposition liturgique expérimentale qui n’existe nulle part ailleurs alors qu’elle devrait être un point de repère où le moindre changement doit être traité avec beaucoup de précaution. »

Selon la source, le général Jean-Louis Georgelin – qui a été chargé des efforts de reconstruction par le président français Emmanuel Macron – ainsi que l’archevêque de Paris Michel Aupetit, sont désireux de faire avancer les plans proposés malgré le scepticisme des personnes impliquées dans le projet.

Une réunion cruciale de la commission nationale du patrimoine sur la rénovation doit avoir lieu le 9 décembre.