Fuite de document à la COP26: la Commission européenne demande à ce que le gaz fossile et le nucléaire soient labellisés « énergie verte »

La Commission européenne (composée de membres non élus) a une manière très surprenante de concevoir l’« énergie verte ». En effet, lors de la COP26 a fuité deux pages d’une proposition d’un texte juridique de la Commission européenne « demandant à ce que le gaz fossile et le nucléaire soient deux activités labellisées « énergie verte » par l’Union Européenne (UE). »

https://reseauinternational.net/fuite-de-document-a-la-cop26-la-commission-europeenne-demande-a-ce-que-le-gaz-fossile-et-le-nucleaire-soient-labellises-energie-verte/#cop-26/1/

S’agit-il d’un détournement des mots à des fins politiques?

« Inclure le gaz fossile comme une énergie verte de « transition » au sein de la taxonomie [c’est-à-dire classification] européenne serait un contre-sens climatique. Depuis 2015, les scientifiques martèlent que pour limiter le dérèglement climatique, il faudrait laisser dans nos sous-sols plus de la moitié des réserves mondiales de gaz. Et les Nations unies ainsi que la revue Nature viennent tous deux de démontrer que la production de gaz doit diminuer de 3% par an pour maintenir le réchauffement global à +1,5°C », écrit Médiapart le 1 novembre 2021. (1)

Quant au nucléaire, il s’agit de la pollution des eaux, des sols, de l’air et le problème des déchets nucléaires. Ces déchets radioactifs émettent des rayonnements invisibles pouvant être dangereux (ex: cancer) voire mortels. Certains d’entre eux ont une durée de vie très longue se comptant en millions d’années. Et les plus dangereux ont une concentration radioactive si élevée que seulement des machines peuvent manipuler les conteneurs qui les contiennent.

La fuite de ce document européen vient rappeler que la France promeut activement le gaz fossile Hongrois explique Médiapart. (1) Pourquoi? La raison de ce curieux soutien réside, selon Médiapart dans le fait que la France « demande en contrepartie leur appui pour que le nucléaire soit considéré comme une énergie climato-compatible avec les engagements climatiques de l’UE. »

Candice Vacle.