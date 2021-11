Gibraltar: 99% de vaccinés, Festivités de fin d’année annulées

par

Le gouvernement appelle à la prudence et demande d’éviter les rassemblements de masse, de porter un masque autant que possible et de maintenir une distance de sécurité. Au cours des dernières 24 heures, il a enregistré 57 nouveaux positifs et il y a déjà 359 cas actifs.

Gibraltar connaît une augmentation constante des infections au Covid-19 depuis octobre et ces derniers jours, le nombre a grimpé en flèche, ce qui a incité le gouvernement, vendredi, à appeler à la prudence et à suspendre les fêtes et réceptions officielles de Noël. Il a également exhorté les gens à éviter les grands rassemblements et à porter un masque lorsque la loi l’exige ou lorsqu’ils se sentent mal à l’aise, ainsi qu’à garder une distance sociale sûre avec les autres personnes.

Cette augmentation des contagions, que le gouvernement de Gibraltar qualifie d’« exponentielle » ces derniers jours, rend « essentiel » que le public se comporte « de manière prudente et sensée étant donné que nous sommes toujours plongés dans une pandémie mondiale qui fait de nombreuses victimes chaque jour dans le monde », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.

Le Rock compte 359 cas actifs de Covid-19 vendredi, dont 57 au cours des dernières 24 heures et 72 au cours de la journée précédente. Cinq personnes sont hospitalisées, dont une dans l’unité de soins intensifs, et 440 personnes sont en isolement.

La campagne de vaccination, qui a fait des progrès vertigineux à Gibraltar, dont les habitants sont revenus à la normale bien plus tôt qu’en Espagne, n’a cependant pas permis de stopper le nombre d’infections. Le gouvernement de Gibraltar attribue ses chiffres au taux élevé de dépistage parmi ses résidents, qui lui permet, selon lui, de détecter beaucoup plus de cas positifs qu’ailleurs. Elle souligne toutefois qu’en Europe, le nombre de personnes infectées est en hausse.

Foyers lors d’événements, de rassemblements religieux et au travail

Selon le Département de la Santé publique de Gibraltar, depuis le 2 octobre, il y a eu des rapports positifs chez des adultes associés à divers événements et des épidémies communautaires distinctes liées à divers rassemblements religieux. Il ajoute : « Cette semaine, on a constaté une forte augmentation des transmissions sur les lieux de travail ».

Par conséquent, outre l’annonce de l’annulation des fêtes de Noël officielles, des réceptions officielles et autres rassemblements similaires, il appelle le public à faire preuve de discernement à cet égard, en tenant compte des conseils donnés. Il rappelle qu’il faut tenir compte du nombre de personnes, de l’environnement – intérieur ou extérieur – du degré de ventilation si l’on se trouve à l’intérieur, et du fait que les personnes présentes sont vaccinées, âgées ou vulnérables. Il conseille d’éviter les fêtes pendant quatre semaines.

En outre, il déconseille « fortement » l’organisation de grands événements sociaux informels, de fêtes ou de réceptions pendant au moins les quatre prochaines semaines, alors que le programme de vaccination de rappel est en cours de déploiement. « À ce moment-là, il sera également nécessaire de veiller à ce que l’utilisation des installations officielles soit étroitement surveillée et, le cas échéant, de reporter les événements à une date ultérieure », ajoute le document.

Il prévient qu’il est vital que le public suive les directives de la santé publique et prenne toutes les précautions raisonnables pour réduire la transmission du virus afin d’assurer sa propre sécurité, ce qui sera également dans le meilleur intérêt de ses proches.

Il rappelle également que les masques faciaux restent l’une des méthodes les plus efficaces pour réduire la transmission et qu’à Gibraltar, leur port est obligatoire dans les magasins et supermarchés, les établissements médicaux et de soins de santé, les transports publics, les funérailles dans un lieu de culte fermé ou légèrement ouvert et dans le terminal de l’aéroport.

La campagne de vaccination de rappel Covid-19 est actuellement en cours pour les plus de 40 ans, le personnel de santé et d’autres groupes vulnérables. Jusqu’à présent, 12 079 doses de rappel ont déjà été inoculées dans le Rock.

