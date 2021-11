Inquiétudes au Barça : deux cas d’arythmie en une semaine. Agüero pourrait ne plus jamais jouer

Sergio Agüero et Graham Hansen ont subi deux arythmies à quelques jours d’intervalle

Circulez, il n’y a rien à voir, tout ceci n’a absolument aucun rapport avec la vaccination Covid-19. Tous ceux qui pensent le contraire ne sont que d’affreux complotistes irresponsables et totalement paranoïaques.

L’information de ‘Catalunya Ràdio’ d’un éventuel retrait de ‘Kun’ Agüero en raison de l’arythmie dont il a souffert lors du duel contre Alavés a donné l’alerte au FC Barcelone et à ses services médicaux. Malgré un premier diagnostic qui a rendu à la fois le club et le joueur optimistes, les derniers tests jugeraient le contraire . L’arythmie ne serait pas bénigne et cela met sérieusement en danger la carrière sportive argentine.

Mais au Barça l’inquiétude n’est plus uniquement produite par le cas de Agüero, mais aussi par celui de Caroline Graham Hansen, diagnostiquée seulement six jours plus tard. Même ainsi, une situation n’a rien à voir avec l’autre. Alors que l’arythmie de l’Argentin ne serait pas bénigne, celle de la Norvégienne le serait, donc sa récupération semble beaucoup plus facile et plus proche.

source:https://www.lelibrepenseur.org/inquietudes-au-barca-deux-cas-darythmie-en-une-semaine/