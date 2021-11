L'Autriche veut confiner les non-vaccinés

Couverture vaccinale "honteusement basse"

Près de 65% de la population a reçu les deux doses de vaccin en Autriche, ce qui est inférieur à la moyenne européenne de 67% et très loin de pays comme l'Espagne (79%) ou la France (75%).

