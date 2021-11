L’unité nucléaire américaine en Allemagne est réactivée avec des missiles hypersoniques « Dark Eagle » pointés sur Moscou

Alors que les tensions sont de plus en plus exacerbées entre les blocs russes et occidentaux suite à l'organisation d'une attaque migratoire, migrants entassés le long des frontières biélorusso-polonaises, les USA choisissent de réveiller leur puissance nucléaire basée en Allemagne, endormie depuis trente ans. Notons qu'un déploiement anglais et allemand est en cours en Pologne, soldats et artillerie.

Ces derniers temps, une série de tests d’armes hypersoniques effectués par la Chine a fait l’objet d’une grande attention. Passons maintenant aux États-Unis et à la Russie, où le Pentagone a réactivé une unité nucléaire, basée à Mainz-Kastel, dans l’ouest de l’Allemagne, qui sera bientôt capable de lancer des armes hypersoniques à 4 000 mph visant Moscou, selon The Sun.

Pour la première fois depuis des décennies, le 56e commandement d’artillerie est armé de missiles hypersoniques à longue portée « Dark Eagle » qui peuvent frapper Moscou en 21 minutes et 30 secondes. La dernière fois que le commandement était pleinement opérationnel, c’était en 1991, juste avant l’effondrement de l’Union soviétique.

« À partir d’une feuille blanche en mars 2019, nous avons, avec nos partenaires industriels et les services interarmées, livré ce matériel en un peu plus de deux ans. Maintenant, les soldats peuvent commencer à s’entraîner », a déclaré le lieutenant-général L. Neil Thurgood dans un communiqué.

Cette réactivation révèle l’inquiétude croissante des responsables du Pentagone quant au fait que la Russie a surpassé les États-Unis et l’OTAN en Europe avec des armes hypersoniques avancées. Les problèmes se multiplient dans la région, où la Russie a positionné 100 000 soldats à la frontière ukrainienne, et les tensions entre la Biélorussie et la Pologne, soutenues par la Russie, ont entraîné des vagues de migrants qui tentent de prendre d’assaut l’Europe.

Le commandant général de l’unité d’artillerie, le général Stephen Maranian, a déclaré que la réactivation « fournirait à l’armée américaine en Europe et en Afrique des capacités importantes dans les opérations multi-domaines. »

Outre Dark Eagle, le 56e commandement d’artillerie recevra également un ensemble d’armes, dont la version terrestre du missile de croisière Tomahawk.

Les missiles hypersoniques pourraient changer la donne pour l’OTAN, car les boucliers antimissiles les plus avancés du monde ont du mal à abattre ces armes en raison de leur vitesse élevée et de leur trajectoire de vol imprévisible.

La Chine et la Russie sont toutes deux en avance dans la course à l’hypersonique par rapport aux États-Unis. Le Financial Times a publié le mois dernier une série de rapports qui ont laissé les responsables militaires et du renseignement américains stupéfaits par les tests hypersoniques chinois.

Le plan de missiles hypersoniques de Washington pour l’Allemagne suggère qu’une inévitable guerre froide est à venir, une guerre où le développement d’armes hypersoniques et d’avions de chasse de cinquième génération sera une compétition entre les superpuissances mondiales.