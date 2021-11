La démolition contrôlée de l’UE

L’UE est attaquée, à 360 degrés, sur plusieurs fronts. À l’ouest, avec le Brexit. Du sud, avec les pays euro-faibles dans lesquels on rêve de sortir de l’euro, clairement estropiés – je devrais peut-être dire « pillés » – par la soi-disant « austérité expansive » (un oxymore) de la matrice franco-allemande. Et maintenant aussi du nord-est, avec la Pologne mise en échec et mise à l’amende par l’UE pour la seule faute de vouloir continuer à « être la Pologne ». Et surtout, l’inflation galopante, d’origine exogène, qui dans quelques mois ne pourra plus être contenue même dans les pays latins, qui aujourd’hui encore vivent silencieusement la manipulation gouvernementale des indices des prix à la consommation (j’imagine que la paix sociale ne durera pas longtemps ; voir le rapport sur les prix pour septembre 2021 publié par le MISE/ministère italien du Développement économique, avec des prix en général en ascension verticale – très souvent même à deux chiffres – mais avec une inflation « seulement » de 2,9%, totalement absurde).

Ce qui précède met clairement en évidence un changement de paradigme en cours.

C’est-à-dire que l’UE conçue pour vivre de la dévaluation avec l’Euro (beaucoup plus faible que l’hypothétique mark allemand), ou dans le but caché de transférer les richesses des pays europériphériques vers le centre de l’Empire, a finalement besoin en priorité – du côté de l’Europe centrale – de dompter l’inflation avant de pouvoir exporter grâce à une monnaie artificiellement dévaluée.

Il est en effet clair qu’un pays, ou plutôt un « continent politique », dépourvu de matières premières comme la vieille Europe, est obligé de contenir d’abord les coûts de production s’il veut espérer survivre sans détruire la base sociale sur laquelle repose sa puissance, par exemple lorsque l’inflation mord. C’est-à-dire être tenté – du côté allemand – d’imiter aujourd’hui, avec une nouvelle marque à venir, la sage Suisse et son franc, qui ne cesse de monter depuis des mois, précisément pour contrer les pressions inflationnistes internationales. Et donc, prospectivement, laisser l’UE à ses décombres, décombres sur lesquels Paris se jettera certainement comme un vautour, en premier lieu sur les italiens.

D’autant plus si, dans ce contexte, les USA et la FED anticipent – comme cela se passe clairement – les événements en faisant monter le dollar dans une capacité anti-inflationniste (mais aussi en disposant d’abondantes matières premières, surtout du pétrole, une situation qui n’est pas sans rappeler les temps de l’attentat contre Nixon, voir la provocation de De Gaulle sur la convertibilité des dollars en or et le scandale du Watergate qui s’en est suivi, ndlr).

Maintenant donc, en plus des poussées centrifuges à l’intérieur de l’UE, c’est-à-dire ayant comme moteur les intérêts nationaux de l’Europe du Sud, principalement l’Italie, intérêts parfaitement légitimes, un contexte macro-économique est également en train de se générer qui nous mènera à l’épilogue attendu au titre, dû à l’inflation et aux politiques monétaires connexes : la démolition contrôlée de l’UE basée sur l’euro.

Il faut rappeler, par exemple, que Rome a connu ces dernières années une réduction massive de son propre bien-être (par exemple en termes de salaires) ; à cela s’ajoute – AUJOURD’HUI – l’intérêt du centre de l’Empire pour un changement de paradigme, la première fois en presque 25 ans.

En outre, voici la récente réponse de la Pologne aux diktats de Bruxelles visant à céder des superfonds (c’est-à-dire son propre bien-être) à l’ingérence de l’UE ; la Pologne clairement soutenue par les États-Unis, voir la soi-disant « base Trump », c’est-à-dire l’installation militaire américaine en Pologne récemment inaugurée par les États sur le sol polonais.

Une réponse pour le moins brutale : dans ce contexte, le gouvernement polonais a annoncé que la plus grande amende imposée par l’UE à un pays qui gravite dans sa sphère d’influence continentale, ne sera de toute façon pas payée.

Au contraire, Varsovie prévoit un élargissement progressif de ses forces armées, toujours avec le soutien américain, une collaboration anglo-polonaise constante depuis l’époque de Brezinsky, Sikorsky et des mariages au cœur des entreprises américaines à l’âme polonaise (J&J surtout).

Dans tout cela il ne faut pas sous-estimer la réaction de Berlin, comme toujours contrariée quand ses plans ne suivent pas la trajectoire attendue : bien qu’elle n’ait pas été correctement soulignée par les médias de l’UE toujours trop pro-allemands, comme pour les thèmes du Reich, la manœuvre allemande qui conduira au chaos (à venir) se matérialise sous nos yeux, voir l’incroyable annonce du ministre allemand de la Défense d’une intervention militaire dans la Baltique même avec la menace nucléaire comme anti-russe, c’est-à-dire avec des armes que les Allemands n’auraient théoriquement pas (…).

Cela respire le désespoir (n’oubliez jamais que le système allemand, qui a survécu de diverses manières aux purges de l’après-guerre, est le même qui a jeté les bases de l’industrie militaire atomique il y a 80 ans, ndlr).