Les cliniques allemandes reçoivent jusqu’à 9500 € par cas de Covid

Le système de la surcharge est basé sur les paiements compensatoires précédents : En fonction de l’effort et du nombre de patients ayant contracté le Covid 19, cette surcharge est de 360, 560 ou 760 euros par jour d’hospitalisation. L’hôpital peut désormais multiplier cette somme par 0,9 et 13,9 (actuellement la durée moyenne de séjour des patients avec le Covid-19) et la facturer.

Le supplément pour soins n’est versé qu’aux cliniques qui traitent les patients ayant le Covid pendant plus de deux jours. En outre, les paiements doivent être compensés par les baisses de revenus liées à Corona pour une compensation intégrale de l’année pandémique 2021.

Les critiques à cet égard émanent des grandes cliniques. L’Alliance des grands hôpitaux communaux (AKG), par exemple, a demandé que la durée minimale de séjour soit portée à cinq jours et que le supplément de soins ne soit pas compensé par la compensation à l’année. La déclaration et le contrôle du nombre de cas, ainsi que le flux rapide de l’argent, devraient être pris en charge par les États fédéraux, comme pour les paiements compensatoires précédents.

L’Association allemande des hôpitaux et l’Association nationale des caisses d’assurance maladie statutaires doivent soumettre une procédure de vérification avant la fin du mois de novembre. La réglementation s’applique rétroactivement du 1er novembre au 19 mars 2022.

Il y a également de bonnes nouvelles pour les cliniques de réadaptation : La possibilité pour les États fédérés de désigner les établissements de réadaptation comme établissements auxiliaires dans lesquels peuvent être admis les patients Covid qui ont besoin d’un traitement stationnaire aigu ne pouvant être reporté sera réactivée et prolongée jusqu’au 19 mars 2022.

En plus de la surtaxe Corona dans le SGB V, la SodEG sera également prolongée jusqu’au 19 mars. Avec la loi sur l’emploi des prestataires de services sociaux (SodEG), les conditions préalables ont été créées pour amortir les conséquences économiquement défavorables de la pandémie de coronavirus par le versement de subventions aux prestataires de services sociaux.