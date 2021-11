Les hôpitaux du monde entier submergés par un pic de crises cardiaques

Nous avons besoin d’une véritable campagne pour mettre enfin fin au négationnisme du covid et apprendre à tous que tout ceci n’est qu’une énorme coïncidence.

La science a déjà démontré que les vaccins sont sûrs et efficaces, ce qui signifie qu’il est impossible qu’un vaccin puisse causer du tort à qui que ce soit.

Via Free West Media :

Dans un hôpital de l’État américain du Michigan, les patients affluent aux urgences avec des « problèmes respiratoires », des « caillots sanguins » et… des « problèmes cardiaques ».

Alors que le nombre de cas de Covid aux États-Unis est en baisse, les hôpitaux ont du mal à faire face aux patients non-Covid gravement malades. Aux urgences de l’hôpital Sparrow à Lansing, dans le Michigan, les 72 chambres sont remplies et les patients sur des brancards font la queue dans les couloirs.

En Suède, les urgences de Jönköping et de Värnamo débordent de patients, et les deux cliniques ont remarqué que les cas sont beaucoup plus graves que d’habitude.

Johan Björk, chef des opérations aux urgences de l’hôpital du comté de Ryhov, à Jönköping, s’est entretenu avec la radio suédoise, notant l’augmentation du nombre de personnes gravement malades aux urgences. Mais personne ne sait pourquoi cela s’est produit.