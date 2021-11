Les masques pourraient être responsables de la chute de 23% du QI chez les enfants

Les scientifiques de l'Université Brown, Sean CL Deoni, Jennifer Beauchemin, Alexandra Volpe et Viren D'Sa, ont rédigé le rapport, en collaboration avec le cabinet de conseil mondial Resonance, collectant des données auprès de 1 600 enfants et de leurs parents qui ont été inscrits à l'étude entre 0 et 5 ans sur une base glissante.

Le rapport a analysé le développement cognitif des jeunes pendant la petite enfance, l'enfance et l'adolescence, et a examiné comment les scores de développement moyens dans trois domaines clés avaient été affectés pendant l'ère COVID avec des résultats choquants.

Dans le rapport, les chercheurs ont d'abord analysé 1 070 évaluations effectuées sur 605 enfants avant mars 2020, lorsque les confinements et le port du masque lié au COVID ont commencé.

Ensuite, 154 autres évaluations de 118 enfants administrés entre mars 2020 et juin 2021, au plus fort de la pandémie, ont été effectuées.

Puis, 39 enfants nés en 2018 et 2019 ont été évalués au cours de la pandémie, jusqu'en 2021.

L'équipe a ensuite effectué des vérifications sur trois mesures largement acceptées comme représentatives du développement de l'enfant - le "early learning composite" (composite d'apprentissage précoce), le quotient de développement verbal (VDQ) et le quotient de développement non verbal (NVDQ).

Le composite d'apprentissage précoce d'un enfant est dérivé de ses échelles de motricité fine, de réception visuelle, de langage réceptif et expressif, et est l'équivalent des premières années d'un score de QI.

Les deux quotients de développement mesurent le degré de maturité d'un enfant dans ses compétences linguistiques et autres par rapport à un échantillon de jeunes de son âge.

Les résultats ont montré que le résultat moyen composite de l'apprentissage précoce a chuté de 23%, passant d'une moyenne d'un peu moins de 100 en 2019, à environ 80 en 2020, et enfin à 77 en 2021.



Pendant ce temps, le quotient de développement verbal a également chuté de façon spectaculaire, passant d'une moyenne de 100 en 2018 à un peu moins de 90 en 2020, et autour de 70 en 2021.



Le quotient de développement non verbal a également connu une baisse similaire, passant d'un score moyen d'environ 105 en 2019, à 100 en 2020 et à environ 80 en 2021.



L'étude a conclu que "les enfants nés pendant la pandémie ont des performances verbales, motrices et cognitives globales considérablement réduites par rapport aux enfants nés avant la pandémie".



"En outre", ajoute le rapport, "les masques portés dans les lieux publics et à l'école ou à la garderie peuvent avoir un impact sur une gamme de compétences en développement précoce, telles que l'attachement, le traitement facial et le traitement socio-émotionnel".