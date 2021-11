Les régulateurs allemands suspendent le feu vert de Nord Stream 2 ; les prix du gaz en Europe s’envolent

Les prix du gaz naturel européen ont grimpé jusqu’à 12 % mardi après que le régulateur allemand de l’énergie a suspendu de manière inattendue une étape clé du processus d’approbation du gazoduc Nord Stream 2. Selon Bloomberg, l’Agence fédérale des réseaux a interrompu le processus de certification de Nord Stream, nécessaire pour pomper le gaz naturel directement de la Russie vers l’Allemagne. Il était initialement prévu que la certification soit achevée au début de 2022, mais cela semble désormais peu probable.

Cette décision intervient alors que Nord Stream 2 AG, l’exploitant du gazoduc, a décidé de créer une filiale allemande afin de se conformer aux règles de l’Union européenne exigeant que les producteurs de gaz soient juridiquement distincts des entités qui transportent le combustible. La société russe Gazprom PJSC est le propriétaire de Nord Stream 2.

Le régulateur allemand a déclaré que l’entité « doit ensuite répondre aux exigences de la loi sur l’industrie de l’énergie pour un opérateur de réseau de transport indépendant ». Il a ajouté que « le processus de certification reste suspendu ».

L’annonce a fait grimper en flèche les prix de référence du gaz en Europe, les négociants craignant que cette décision ne prive l’Europe du gaz dont elle a tant besoin pour atténuer les problèmes d’approvisionnement cet hiver. Le prix du gaz néerlandais pour le mois à venir, la référence européenne, a grimpé de 12 % pour dépasser 88 euros par mégawattheure.

« Si l’on pense que les flux ne pourraient commencer qu’après l’achèvement de la certification, cela signifie que les flux via Nord Stream 2 seront encore retardés, avec des implications négatives pour l’équilibre gazier européen en hiver », a déclaré Katja Yafimava, chargée de recherche principale à l’Oxford Institute for Energy Studies.

La suspension intervient au pire moment possible. L’Europe est confrontée à une pénurie d’énergie massive, les stocks de gaz naturel étant les plus bas de la décennie, au moment même où l’Europe affronte son premier coup de froid hivernal. Des températures largement inférieures à la moyenne continuent de sévir dans certaines parties du continent, comme le montre le graphique suivant des degrés-jours de chauffage en Europe du Nord-Ouest.

Pendant ce temps, les niveaux de stockage de gaz naturel en Europe sont au plus bas depuis 2013.

Cette suspension prive l’Europe d’un approvisionnement frais de plus de 55 milliards de mètres cubes de gaz par an, qui transitent dans un gazoduc sous-marin traversant la mer Baltique depuis les installations de Gazprom en Russie jusqu’en Allemagne, puis sont distribués dans toute l’Europe, en contournant efficacement les gazoducs traversant l’Ukraine.

James Waddell, du cabinet de conseil Energy Aspects, a déclaré au Financial Times que « les derniers espoirs de voir ce gazoduc disponible pour l’hiver sont maintenant complètement anéantis. »

« De plus en plus, il semble qu’il ne puisse pas être mis en service avant le second semestre de l’année prochaine ». « Le manque de gaz stocké et l’absence d’approvisionnement russe signifient que nous devons essentiellement réduire la demande industrielle afin de préserver l’approvisionnement en gaz crucial pour les réseaux d’électricité et de chaleur. L’Europe doit réduire fortement la demande de gaz industriel comme elle ne l’a jamais fait depuis des décennies », a déclaré M. Waddell.

Pendant ce temps, sentant peut-être que l’Europe allait compliquer les choses, Samantha Dart de Goldman Sachs a écrit lundi en fin de journée que « la vente aux enchères d’aujourd’hui de la capacité du gazoduc de Yamal pour décembre indique qu’il n’y a pas de réservations de la part de Gazprom, contre 45 millions de mètres cubes par jour attendus ». Et si « les volumes réservés ne garantissent pas le débit, comme l’illustrent les débits de Yamal pour octobre et jusqu’à présent en novembre, respectivement 14 mcm/j et 10 mcm/j, contre des réservations d’un peu plus de 30 mcm/j pour les deux mois », elle ajoute que l’absence de réservations « maintient l’incertitude de l’offre élevée jusqu’à la fin de l’année. »

Le report indéfini de la certification de Nord Stream 2, surtout s’il est associé à d’autres réductions de l’approvisionnement russe, pourrait être un désastre pour l’Europe, qui est maintenant confrontée au premier coup de froid de la saison, car l’inflation énergétique et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dues à la crise énergétique et à la pandémie pourraient se métastaser en un « hiver de mécontentement », alimentant les instabilités socio-économiques. Bien que les responsables européens s’opposent au gazoduc et sociologiques et souhaitent l’indépendance énergétique de la Russie, le continent a désespérément besoin de Gazprom pour survivre à cet hiver.