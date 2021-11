Macron : 3ème dose obligatoire pour les plus de 65 ans s'ils veulent conserver leur passe sanitaire

Emmanuel Macron a appelé les Français à se faire vacciner et revacciner lors de sa neuvième allocution relative à la crise du Covid depuis le début de la pandémie.

Toutes les études montrent que six mois après le vaccin , l’immunité diminue, ce qui signifie que le risque de développer une forme grave augmente de nouveau. La solution est l’injection d’une dose de vaccin supplémentaire, a-t-il indiqué.