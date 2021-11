Même le curcuma est actif contre le coronavirus

Vous connaissez le curcuma ?

Une plante ayant des vertus anti-inflammatoires et anti-virales.

Eh bien figurez-vous… qu’elle est également active contre le couillonavirus

La tuile.

Ca devient gênant… La liste des molécules pas coûteuses et pas dangereuses qui pourraient être utiles pour lutter contre la terrible pandémie… devient longue : ivermectine, azithromycine, fénofibrate, zinc, colchicine, chloroquine, proxalutamide, vitamine D, monoxyde d’azote, quercétine, chirette verte (andrographis paniculata), fluvoxamine…

On notera également que le curcuma est présent dans le protocole de Joe Tippens (contre le cancer et basé… sur un anthelminthique, le fenbendazole… mais oui comme l’ivermectine ! ).

Mais bon, il convient de ne surtout pas creuser… Toutes ces molécules éprouvées, utilisées largement, depuis des décennies… pourraient se révéler subitement très dangereuses.

Pour votre santé.

Et la santé financière de l’industrie pharmaceutique et des gouvernements corrompus.

Une overdose de safran est si vite arrivée ! Et en plus on n’a pas d’études randomisées en double aveugle ni triple sourd !

source:https://covidemence.com/