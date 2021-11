Omicron est-il finalement un variant qui nous veut du bien ?

Depuis l'annonce par les scientifiques sud-africains de la propagation d'un nouveau variant du covid-19, nommé Omicron et par l'OMS qu'elle définit de "préoccupant", la planète entière se barricade et instaure des restrictions supplémentaires.

32 mutations, plus de virulence, aucun vaccin, ok... mais est-il plus mortel ? Procure-t-il plus de formes graves ? C'est un peu tout ce que tout le monde souhaite savoir.

Dans le flot d'informations toutes préoccupantes, nul ne cherche à voir le bon côté : la vie d'un virus.

En effet, si un virus est en mutation constante, si sa diffusion accélère, c'est tout bonnement car celui-ci perd en virulence, sa contagiosité est comme un baromètre, plus elle est grande, moins le variant présente de danger.

Qu'en est-il d'Omicron ?

Regardons les chiffres que personne ne montre