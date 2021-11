Panique générale en Chine: Le COVID-19 se propage dans 31 provinces

La Commission nationale de la santé du régime communiste a signalé 93 cas transmis localement en une journée le 3 novembre, ce qui est le chiffre le plus élevé cette année. Avec le plus grand nombre de cas, la ville de Heihe dans la province du Heilongjiang a signalé 35 cas, et 51 communautés locales ont été fermées.

Pour les personnes placées en quarantaine chez elles, les autorités ont placé des scellés sur leurs portes ou installé des capteurs sur les portes de leurs maisons et appartements pour les empêcher de sortir . Depuis le 27 octobre, six test d’amplification des acides nucléiques ont été effectués pour tous les résidents de la ville.

La ville de Heihe a tenu une conférence de presse sur l’épidémie le 2 novembre, indiquant qu’après l’apparition du COVID-19 le 27 octobre, des points de contrôle de la circulation ont été mis en place sur huit routes à l’intérieur et à l’extérieur de la ville afin de contrôler strictement les personnes et les véhicules quittant la zone locale. Tous les hôtels utilisés comme sites de quarantaine seront placés sous la surveillance de l’équipe de contrôle des épidémies et seront confinés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Pendant ce temps, des rapports dans la ville de Changzhou, au sud de la province de Jiangsu, ont indiqué que les résidents ont acheté en panique de la nourriture et des fournitures, vidant les supermarchés locaux, après un rapport sur les cas locaux de COVID-19.

« Les gens s’emparent principalement de riz, d’huile de cuisson, de nouilles instantanées et de nouilles déshydratées », a déclaré un membre du personnel d’un supermarché local.

The Epoch Times a obtenu une vidéo montrant des résidents en train d’acheter dans la panique dans un supermarché de Changzhou.

Un employé du supermarché RT-Mart, situé dans le district de Wujin de la ville de Changzhou, nommé Liu (alias), a déclaré au quotidien chinois Epoch Times que les achats de panique avaient commencé le soir du 2 novembre et que tous les supermarchés avaient été vidés le matin du 3 novembre. Liu a déclaré : « Maintenant, il n’y a plus beaucoup de riz dans le supermarché, et le rayon des légumes a été vidé. Le supermarché a passé une commande (d’achat) urgente, mais il est difficile de dire si elle sera fournie à temps. »

Le 3 novembre, la ville de Changzhou a officiellement signalé 3 nouveaux cas transmis localement. Le personnel du Bureau des opérations du marché et de la promotion de la consommation du Bureau municipal du commerce de Changzhou a déclaré aux médias locaux que les achats de panique dans la ville étaient principalement dus à l’épidémie de COVID-19 et à la crainte d’une pénurie de nourriture et d’approvisionnement en hiver causée par un « Avis sur la façon de maintenir l’approvisionnement et de stabiliser les prix des légumes et autres produits de première nécessité sur le marché cet hiver et ce printemps » publié par le ministère du Commerce.