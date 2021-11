Pape François : « L’heure de la réinitialisation mondiale a sonné »

Le pape François a déclaré que l’élite devait introduire une « réinitialisation mondiale » et a prévenu que le monde ne reviendrait pas à la normale après la pandémie.

Le souverain pontife a critiqué le monde d’avant la pandémie, qui, selon lui, était en proie à l’oppression capitaliste, à la corruption et à la guerre.

« La réalité que nous connaissions avant la pandémie était que la richesse et la croissance économique étaient réservées à une minorité tandis que des millions de personnes étaient incapables de répondre aux besoins les plus élémentaires et de mener une vie digne », a déclaré le pape d’extrême gauche.

« Un monde dans lequel notre Terre était pillée par une exploitation myope des ressources, par la pollution, par le consumérisme ‘jetable’, et blessée par les guerres et les expériences avec les armes de destruction massive. »

« Le retour à la normale signifierait aussi un retour aux anciennes structures sociales inspirées par l’autosuffisance, le nationalisme, le protectionnisme, l’individualisme et l’isolement », a ajouté François.

« Et l’exclusion de nos frères et sœurs les plus pauvres ».

« Est-ce un avenir que nous pouvons choisir ? »