Pollution de l’air en Europe : au moins 307 000 décès prématurés en 2019

Alors que les taux de pollution de l’air ont diminué de plus de 10 % en un an, leur impact sur la santé reste alarmant. Selon le dernier rapport de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE), la pollution de l'air a continué d'être à l'origine d'un nombre important de décès prématurés et de maladies en Europe en 2019, au moins 307 000 !

Les pays de l’UE ne respectent pas les seuils limites de la nouvelle directive de l'OMS

307 000 personnes sont décédées prématurément des suites d'une exposition à la pollution par les particules fines dans l'UE en 2019. Au moins 58 %, soit 178 000, de ces décès auraient pu être évités si tous les États membres de l'UE avaient atteint les niveaux exigés par la nouvelle directive de l'OMS sur la qualité de l'air, de 5 µg/m3.



De nouvelles mesures pour atteindre les objectifs d’ici 2030

Selon le rapport, la baisse de la pollution suit une tendance de long terme, induite par des politiques visant à réduire les émissions et à améliorer la qualité de l'air. Un plan d'action zéro pollution de l'UE vise à réduire le nombre de décès prématurés de plus de 55 % d'ici 2030. Selon l'analyse de l'AEE, l'UE est actuellement en bonne voie pour atteindre cet objectif, car le nombre de ces décès a diminué d'environ un tiers entre 2005 et 2019. Pour améliorer la santé, la productivité et la qualité de vie de tous les Européens, et en particulier des plus vulnérables, l’UE doit encore investir dans les chauffages, la mobilité, une agriculture et une industrie plus propres, soutient Hans Bruyninckx, directeur exécutif de l'AEE. "Ces investissements sauveront des vies et contribueront également à accélérer les progrès vers la neutralité carbone et pour une plus grande biodiversité", a-t-il déclaré.