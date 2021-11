Près des trois quarts des dictateurs dans le monde reçoivent des armes et une assistance militaire des États-Unis

En comparant la liste des nations non libres * de Freedom House aux ventes d’armes, à la formation militaire et à l’aide financière des États-Unis à l’étranger pour l’exercice 2020**, nous constatons que sur les 57 nations considérées comme non démocratiques, 42 reçoivent des armes, une formation et/ou de l’argent pour leurs services militaires et de sécurité. Cela signifie que 74 % des nations non démocratiques du monde sont soutenues militairement par les États-Unis. Il est intéressant de noter que les 15 nations restantes sont presque toutes sanctionnées.

Les États-Unis soutiennent près de 75 % des dictateurs, autocraties, monarchies, régimes militaires, etc. du monde, en leur fournissant des armes, une formation militaire et de l’argent. Souvenez-vous de cela la prochaine fois que quelqu’un vous dira que les États-Unis devraient faire X ou Y parce que telle ou telle nation est mauvaise…

Les pays du monde peuvent être divisés en deux parties : ceux qui achètent/reçoivent des armes des États-Unis et ceux qui sont sanctionnés. Cela semble être un arrangement assez simple.

74% est une légère augmentation par rapport à il y a quatre ans, lorsque Rich Whitney de Truthout a utilisé la liste de Freedom House et l’a comparée aux données d’assistance militaire de l’exercice 2015. Ce n’est probablement une surprise pour personne que le soutien américain aux gouvernements non démocratiques ait augmenté sous le président Trump, mais, pour être juste, c’est une augmentation mineure. L’hypocrisie et la dissonance entre le soutien américain déclaré à la démocratie, à la liberté et à la liberté, et la façon dont le gouvernement américain se conduit existent, qu’un démocrate ou un républicain soit à la Maison Blanche.

La liste des nations figure ci-dessous. J’ai listé les territoires occupés avec les nations qui les occupent ; ainsi, Gaza et la Cisjordanie sont sous Israël, le Sahara occidental est sous le Maroc, le Tibet est sous la Chine, et le Donbas et la Crimée sont sous la Russie. Veuillez également noter que cette liste ne comprend que les nations qui ne sont pas considérées comme des démocraties. Les nations qui sont classées comme partiellement libres ou libres par Freedom House, mais qui violent de manière flagrante les droits de l’homme, et qui reçoivent des armes, une formation militaire et une assistance militaire des États-Unis, comme la Colombie, le Honduras, l’Inde, le Pakistan, les Philippines et l’Ukraine, ne sont pas incluses.