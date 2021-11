Selon une étude israélienne, les risques associés au Covid ont plus que doublé 90 jours après la deuxième injection de Pfizer

Des chercheurs des services de santé Leumit en Israël et des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis ont constaté que le risque de contracter le virus avait plus que doublé et continuait d’augmenter jusqu’à six mois après.

Ils affirment désormais que des injections de rappel sont nécessaires pour maintenir une protection à long terme contre le covid.

C’est ce que rapporte le Daily Mail : De plus, le pourcentage de tests revenant positifs pour le COVID-19 a quadruplé, passant de 2,4 % au moins 90 jours plus tard à 10,6 % au moins 150 jours plus tard.

Cette découverte apporte des preuves supplémentaires que, bien que le vaccin Pfizer offre une forte protection au cours des premières semaines, des rappels sont probablement nécessaires pour maintenir une protection à long terme contre le Covid.

Israël a été l’un des premiers pays à déployer l’utilisation du vaccin anti Covid de Pfizer en décembre 2020 et les États-Unis n’étaient pas loin derrière.