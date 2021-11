Guadeloupe : les soignants auront accès aux vaccins contre le Covid-19 sans ARN messager

Le gouvernement s'est engagé à fournir des vaccins contre le Covid-19 sans ARN messager aux soignants en Guadeloupe qui le désirent. Cela répond à l'une des demandes portées par ceux qui contestent l'obligation vaccinale, a rapporté mardi 23 novembre le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu. Les vaccins disponibles jusqu'ici en Guadeloupe étaient "essentiellement des vaccins" Pfizer-BioNtech, à base d'ARN messager, a précisé le ministère des Outre-mer.

Avec les soignants, "on est aussi sur un dialogue social entre l'employeur, le ministère de la Santé et des solidarités, et ses employés, pour trouver les solutions", ainsi "on s'est engagé hier soir à trouver d'autres types de vaccins" pour ceux qui refusent les vaccins à ARN messager, a déclaré Sébastien Lecornu sur France 2. "Pour ceux qui refusent de se faire vacciner et préfèrent abandonner leur qualité de soignants et demandent d'ores et déjà une reconversion professionnelle, on va les accompagner et là on va avoir besoin du conseil régional, donc Ary Chalus [président du conseil régional de Guadeloupe] va être mobilisé sur ces sujets", a ajouté Sébastien Lecornu.

Lundi, Jean Castex a annoncé la création d'une "instance de dialogue" afin de "convaincre et d'accompagner individuellement, humainement", les professionnels concernés par l'obligation vaccinale, dans une tentative pour calmer l'embrasement. Pour le ministre des Outre-mer, "il y aurait quelque chose de scandaleux à ne pas appliquer la loi de la République sur l'obligation vaccinale des soignants et des pompiers en Guadeloupe". Selon lui, 87% des soignants et 43% des pompiers sont vaccinés.

