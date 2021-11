Toute la population reconfinée et la vaccination rendue obligatoire en Autriche

Voilà une bien mauvaise nouvelle pour tout le monde. Les autrichiens nonvax vont se retrouver encore plus haïs de la population vaccinée dans un premier temps et on se demande bien comment ils comptent vacciner ces derniers résistants? De force?

C'est aussi un très mauvais signal pour la France car les pays de l'UE ont tendance à se copier les uns les autres en ce qui concerne les mesures dictatoriales COVID, surtout les pires d'entre elles. Il est clair que Macron va être tenté l'année prochaine de venir à bout de la résistance en imposant une vaccination obligatoire.

Ce serait bien étonnant que les élections l'en dissuade car il y a fort à parier que son électorat est déjà largement vacciné. Le dernier noyau dur qui refuse les injections n'est certainement pas celui qui ira voter pour lui aux prochaines élections. Il ne risque donc pas grand chose. A mon avis, on y arrivera tôt ou tard. A suivre. Fawkes

Tout le monde est désormais concerné. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement autrichien en reconfinant dès lundi 22 novembre l'ensemble de sa population, quelques jours après avoir pris une mesure similaire pour les personnes non vaccinées. L'Autriche devient ainsi le premier pays de l'UE à prendre une telle mesure face à la résurgence des cas de Covid. Le chancelier conservateur Alexander Schallenberg a également annoncé l'instauration de la vaccination obligatoire à partir du 1er février, lors d'une conférence de presse dans le Tyrol, après des discussions avec l'ensemble des gouverneurs de régions.

"Malgré des mois de persuasion, nous n'avons pas réussi à convaincre suffisamment de gens à se faire vacciner", a-t-il souligné, déplorant la surcharge actuelle des unités de soins intensifs. "Augmenter durablement le taux de vaccination est le seul moyen de sortir de ce cercle vicieux", a estimé M. Schallenberg, jugeant qu'il s'agissait du "ticket de sortie" de la pandémie. Il a par ailleurs annoncé un confinement pour une "durée de 20 jours".

Un taux de vaccination à seulement 66%

En Europe, la pandémie s'emballe et plusieurs pays ont annoncé un durcissement des restrictions ces derniers jours, en Suède, en Allemagne ou en Grèce. Depuis lundi déjà en Autriche, les deux millions de personnes non vaccinées n'avaient pas le droit de quitter leur domicile sauf pour faire leurs courses, du sport ou pour des soins médicaux. Désormais, l'ensemble de la population de 8,9 millions d'habitants est concernée par la mesure dans ce pays au taux de vaccination de 66%, soit légèrement en deçà de la moyenne européenne, malgré l'instauration d'un pass sanitaire dès le printemps.

Les restrictions récemment prises par le gouvernement ont entraîné une nette hausse du nombre d'inscriptions dans les centres de vaccination. Mais le nombre de cas continue d'augmenter, se situant à des niveaux inédits depuis l'émergence de la pandémie: jeudi, plus de 15.000 nouvelles contaminations ont été enregistrés.

