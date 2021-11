Tragédie : au moins 27 migrants sont morts dans le naufrage d’une embarcation au large de Calais

Selon nos informations, l’embarcation était partie avec une cinquantaine de personnes à bord de Loon-Plage, dans les environs de Dunkerque, dans le département voisin du Nord. Le naufrage a eu lieu à la limite territoriale entre la France et le Royaume-Uni, côté français. Côté britannique, Boris Johnson a tout de même annoncé qu’il convoquait une réunion de crise.

Le parquet de Dunkerque a annoncé à l’AFP l’ouverture d’une enquête pour « aide à l’entrée au séjour irrégulier en bande organisée » et « homicide involontaire aggravé ». Selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, trois hélicoptères et trois bateaux participent aux recherches.