Twitter perd son PDG historique

Jack Dorsey, co-fondateur et dorénavant ex-PDG de Twitter a démissionné.

Dans un message posté sur la plateforme, il a déclaré qu’il était “enfin temps pour moi de partir”, expliquant dans un communiqué de Twitter lui-même que c’était “parce que je crois que l’entreprise est prête à tourner la page de ses fondateurs”. Parag Agrawal, l’ancien directeur de la technologie, a été annoncé comme le nouveau PDG et membre du conseil d’administration avec effet immédiat, et a déclaré qu’il était “honoré et humble” par cette nomination.

Les actions de la plateforme de médias sociaux ont augmenté de 9 % à l’ouverture du marché lundi matin, après une information de CNBC selon laquelle Jack Dorsey, 45 ans, qui a cofondé Twitter en 2006, allait quitter ses fonctions.

Les échanges ont été interrompus à la Bourse de New York après ce pic, mais les actions ont repris avec un gain de plus de 4,5 % par rapport à leur ouverture.

Jack Dorsey restera directeur général de la société de paiements financiers Square, dont la capitalisation boursière s’élève à plus de 98 milliards de dollars, contre 38 milliards de dollars (28 milliards de livres) pour Twitter.

Jack Dorsey a été évincé l’année dernière lorsque Paul Singer, actionnaire de Twitter et fondateur d’Elliott Management, a publiquement mis en doute sa capacité à diriger les deux entreprises en même temps.

