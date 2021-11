Un bref historique des expériences et opérations biologiques américaines sur les populations civiles américaines

Au cours des six semaines suivantes, l'OWS a passé des contrats d'une valeur de plus de 8 milliards de dollars pour soutenir cinq vaccins supplémentaires - ceux de Johnson & Johnson, Moderna, Novavax, Pfizer, et Sanofi conjointement avec Glaxo. Au cours de l'été, le gouvernement a publié à contrecœur certains de ces contrats - fortement expurgés - en réponse à des demandes formulées en vertu de la loi sur le droit à l'information. M. Slaoui estime que cette agitation est inutile : "Ce sont des contrats ordinaires. Ils n'ont rien de spécial, si ce n'est la quantité d'argent, qui correspond au coût du développement des vaccins." À la mi-octobre, le groupe de défense Public Citizen a intenté une action en justice pour exiger la publication des contrats relatifs aux vaccins contre le coronavirus. Fin octobre, le HHS a rendu public un contrat Moderna, fortement expurgé. Les accords OWS ont conduit à d'énormes gains pour de nombreux dirigeants de l'industrie pharmaceutique. Les dirigeants de Moderna ont réalisé un bénéfice de 115,5 millions de dollars en vendant des actions de leur entreprise du 15 mai au 31 août, selon Accountable Pharma, un groupe de surveillance non partisan. Un porte-parole de Moderna a déclaré que les ventes d'actions avaient été effectuées dans le cadre de programmes planifiés au préalable et conformément à la réglementation sur les délits d'initiés. Les dirigeants d'Emergent ont récolté 5 millions de dollars en vendant des actions au cours de la même période, et en septembre, le président exécutif de la société, Fuad El-Hibri, a vendu 80.000 actions supplémentaires pour un bénéfice net de 8,1 millions de dollars. Emergent a déclaré dans un communiqué que les dirigeants vendaient régulièrement des actions, conformément à toutes les lois régissant les transactions financières. Les actions d'Emergent ont grimpé de 78% cette année jusqu'au 23 octobre. « C'est un business parfait », déclare Eli Zupnick, porte-parole d'Accountable Pharma, des sociétés OWS. « Leurs inconvénients sont couverts par les contribuables et leurs avantages sont déjà dans leurs poches. »

Au cours des six semaines suivantes, l'OWS a passé des contrats d'une valeur de plus de 8 milliards de dollars pour soutenir cinq vaccins supplémentaires - ceux de Johnson & Johnson, Moderna, Novavax, Pfizer, et Sanofi conjointement avec Glaxo. Au cours de l'été, le gouvernement a publié à contrecœur certains de ces contrats - fortement expurgés - en réponse à des demandes formulées en vertu de la loi sur le droit à l'information. M. Slaoui estime que cette agitation est inutile : "Ce sont des contrats ordinaires. Ils n'ont rien de spécial, si ce n'est la quantité d'argent, qui correspond au coût du développement des vaccins." À la mi-octobre, le groupe de défense Public Citizen a intenté une action en justice pour exiger la publication des contrats relatifs aux vaccins contre le coronavirus. Fin octobre, le HHS a rendu public un contrat Moderna, fortement expurgé. Les accords OWS ont conduit à d'énormes gains pour de nombreux dirigeants de l'industrie pharmaceutique. Les dirigeants de Moderna ont réalisé un bénéfice de 115,5 millions de dollars en vendant des actions de leur entreprise du 15 mai au 31 août, selon Accountable Pharma, un groupe de surveillance non partisan. Un porte-parole de Moderna a déclaré que les ventes d'actions avaient été effectuées dans le cadre de programmes planifiés au préalable et conformément à la réglementation sur les délits d'initiés. Les dirigeants d'Emergent ont récolté 5 millions de dollars en vendant des actions au cours de la même période, et en septembre, le président exécutif de la société, Fuad El-Hibri, a vendu 80.000 actions supplémentaires pour un bénéfice net de 8,1 millions de dollars. Emergent a déclaré dans un communiqué que les dirigeants vendaient régulièrement des actions, conformément à toutes les lois régissant les transactions financières. Les actions d'Emergent ont grimpé de 78% cette année jusqu'au 23 octobre. « C'est un business parfait », déclare Eli Zupnick, porte-parole d'Accountable Pharma, des sociétés OWS. « Leurs inconvénients sont couverts par les contribuables et leurs avantages sont déjà dans leurs poches. »

Au cours des six semaines suivantes, l'OWS a passé des contrats d'une valeur de plus de 8 milliards de dollars pour soutenir cinq vaccins supplémentaires - ceux de Johnson & Johnson, Moderna, Novavax, Pfizer, et Sanofi conjointement avec Glaxo. Au cours de l'été, le gouvernement a publié à contrecœur certains de ces contrats - fortement expurgés - en réponse à des demandes formulées en vertu de la loi sur le droit à l'information. M. Slaoui estime que cette agitation est inutile : "Ce sont des contrats ordinaires. Ils n'ont rien de spécial, si ce n'est la quantité d'argent, qui correspond au coût du développement des vaccins." À la mi-octobre, le groupe de défense Public Citizen a intenté une action en justice pour exiger la publication des contrats relatifs aux vaccins contre le coronavirus. Fin octobre, le HHS a rendu public un contrat Moderna, fortement expurgé. Les accords OWS ont conduit à d'énormes gains pour de nombreux dirigeants de l'industrie pharmaceutique. Les dirigeants de Moderna ont réalisé un bénéfice de 115,5 millions de dollars en vendant des actions de leur entreprise du 15 mai au 31 août, selon Accountable Pharma, un groupe de surveillance non partisan. Un porte-parole de Moderna a déclaré que les ventes d'actions avaient été effectuées dans le cadre de programmes planifiés au préalable et conformément à la réglementation sur les délits d'initiés. Les dirigeants d'Emergent ont récolté 5 millions de dollars en vendant des actions au cours de la même période, et en septembre, le président exécutif de la société, Fuad El-Hibri, a vendu 80.000 actions supplémentaires pour un bénéfice net de 8,1 millions de dollars. Emergent a déclaré dans un communiqué que les dirigeants vendaient régulièrement des actions, conformément à toutes les lois régissant les transactions financières. Les actions d'Emergent ont grimpé de 78% cette année jusqu'au 23 octobre. « C'est un business parfait », déclare Eli Zupnick, porte-parole d'Accountable Pharma, des sociétés OWS. « Leurs inconvénients sont couverts par les contribuables et leurs avantages sont déjà dans leurs poches. »

Préambule La guerre biologique, ou « guerre des germes », est « l'utilisation de toxines biologiques ou d'agents infectieux (bactéries, virus et champignons) dans l'intention de tuer ou de neutraliser des humains ». Historiquement, l'implication des États-Unis dans les armes bactériennes a été motivée par la concurrence et la paranoïa. En 1918, vers la fin de la Première Guerre mondiale, le gouvernement a brièvement expérimenté sur la ricine - une protéine végétale naturelle mortelle - et le Chemical Warfare Service (CWS) a été formé pour superviser la recherche et le développement. Avec la signature du Protocole de Genève en 1925 (qui interdisait l'utilisation d'armes biologiques et chimiques dans les guerres internationales), l'intérêt du gouvernement américain s'est affaibli : jusqu'aux années 1940, les armes biologiques étaient largement considérées comme impraticables. Peu de temps après Pearl Harbor, les États-Unis ont changé d'avis. En 1942, le président Roosevelt a mis en œuvre le premier programme de guerre biologique ; soutenue par la National Academy of Sciences, l'initiative visait à développer des armes biologiques et à explorer la vulnérabilité des États-Unis à de telles attaques. Un organisme gouvernemental - le War Research Service (WRS) - a été créé pour superviser ces activités, et George W Merck (de la Merck Pharmaceutical Company) a été nommé à la direction. À la demande de son équipe, Fort Detrick, le « quartier général » de guerre biologique des États-Unis, a été construit dans la petite ville de Frederick, dans le Maryland. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement avait amassé un arsenal massif d'armes biologiques (utilisant l'anthrax et d'autres bactéries diverses) - le tout dans le « plus strict secret ». Bientôt, la justification de la poursuite de la recherche s'est déplacée vers le « besoin de défense nationale ». Sous le commandement du professeur et bactériologiste de l'Université du Wisconsin, Ira Baldwin, un comité sur la guerre biologique a été créé en 1948. Lorsqu'un rapport ultérieur a déterminé que les États-Unis étaient « particulièrement sensibles » aux attaques, une série de « tests en plein air » a été ordonnée. . Le but de ces efforts ? Simuler les effets d'une attaque de guerre biologique réaliste. Pour en savoir plus sur d'autres tests de guerre biologique aux États-Unis, reportez-vous au livre bien documenté de Leonard J. Cole, Clouds of Secrecy . H. Genséric L'opération Warp Speed ​​qui est entrée en vigueur au début de 2020, après que le COVID-19 a été officiellement reconnu comme une pandémie par l'OMS, était essentiellement une opération d'exercice de guerre biologique militariste pour fabriquer des vaccins très rapidement et pour faire appel au DOD (Department of Defense - NdE) pour la distribution des vaccins dans les hôpitaux et les cliniques de santé si besoin était. Avec le recul, il s'agit d'une entreprise d'envergure qui a été pilotée par des entités telles que la DARPA, la Fondation Bill et Melinda Gates et son associée GAVI, le CDC, les NIH (National Institutes of Health - NdE) et leur porte-parole de Big Pharma pour le National Institute of Allergies and Infectious Diseases (NIAID) - le Dr Anthony Fauci - comme moyen non seulement de verrouiller l'ensemble de l'économie mondiale en vue d'un plan élaboré par le Forum économique mondial (WEF) pour une réinitialisation mondiale, mais aussi d'amener des milliards de personnes dans le monde à se faire injecter des vaccins expérimentaux très dangereux. Même si leur article affiche un parti-pris pro-vaccination, Bloomberg a révélé de quelle manière six grandes sociétés pharmaceutiques incroyablement rentables qui avaient reçu de l'argent du gouvernement pour développer des vaccins contre le SRAS-CoV-2 ont profité de contrats attribués de manière opaque dans le cadre de l'Operation Warp Speed (OWS) :

- 1942 : L'armée impériale japonaise a établi un camp de recherche en Nouvelle-Guinée pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout comme ils l'avaient fait auparavant dans le tristement célèbre Camp 731 en Mandchourie, les soldats-scientifiques japonais ont mené des expériences sur la tribu indienne Fore. La tribu a reçu une injection de cerveau haché de moutons malades contenant des prions du virus Visna, qui a causé la maladie de Creutzfelt-Jacob, l'équivalent humain de la maladie de la « vache folle ». Au bout de cinq ou six ans, les membres de la tribu Fore ont développé ce qu'ils appelaient le «kuru», dépérissant littéralement alors que leurs cerveaux se transformaient en bouillie. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Dr Ishii Shiro (le médecin généraliste en charge du développement, des tests et du déploiement de la guerre biologique au Japon) a été capturé par les États-Unis. On lui a donné le « choix » : soit être mis à mort en tant que criminel de guerre, soit venir travailler pour l'armée américaine. Sans surprise, il a choisi la deuxième solution, et dans les années qui ont suivi, il a aidé les spécialistes américains de la « guerre bactériologique » à développer leur propre agent militaire de la maladie à prion kuru / MCJ/ESB (maladie de CJ/Encéphalopathie spongiforme bovine).

- 1997 : US Public Law 95-79, Title 50, Chapter 32, Section 1520 est finalement modifié. Avant sa modification, on pouvait lire : « L'utilisation de sujets humains sera autorisée pour les tests d'agents chimiques et biologiques par le département américain de la Défense. »





- 1999 : Une infection par le virus du Nil occidental sans commune mesure avec l'épidémie d'origine naturelle s'est déclarée à New York. Près de la moitié des corbeaux et de nombreuses autres espèces d'oiseaux sont morts, et l'épidémie s'est prétendument propagée aux humains via les moustiques. Au 8 octobre 2002, le CDC avait signalé un total cumulé de 2 768 infections au VNO, avec 146 décès enregistrés. Ce n'est qu'au milieu des années 90 que le VNO a commencé à causer un grand nombre de décès d'oiseaux, et la souche virale la plus proche du virus NY99 était celle qui circulerait en Israël de 1997 à 2000. À l'époque, l'une des personnalités clés à la tête du Bureau de la gestion des urgences était l'ancien homme de Kroll Associates lié au renseignement sur le 11 septembre, Jerome Hauer. Après avoir dirigé pendant quelques années des opérations de pulvérisations massives et sans doute très dangereuses de pesticides qui semblaient viser non seulement les moustiques mais aussi les humains, il a tenté d'imposer d'autres expériences biologiques, comme le vaccin contre la variole, sous la « Emergency Health Powers Act », jusqu'à ce que la California Association of Nurses exprime son refus et qu'ils soient obligés de reculer. Il est ensuite devenu vice-président de SAIC, l'un des poids lourds de l'État profond du complexe militaro-industriel. Quelques bons candidats pour la source de la souche génétiquement manipulée du VNO sont les principaux laboratoires américains de développement biologique et viral de Ft. Detrick [5] et Plum Island, cette dernière étant située de manière suspecte près de Long Island. Rétrospectivement, il semble probable que le VNO ait été délibérément déployé pour au moins deux raisons principales : 1) Comme fonction d'un « exercice de préparation au bioterrorisme » utilisant un virus vivant au lieu d'un « stimulant », et 2) Pour créer « un marché de plusieurs millions de dollars » pour le vaccin contre l'encéphalite japonaise (JE) OraVax, ainsi que d'autres médicaments majeurs développés par la suite, comme la Cipro de Bayer utilisé pour l'anthrax. Fait intéressant, George W. Bush et les membres de son cabinet prenaient déjà de la Cipro avant que les lettres suspectes contenant de l'anthrax ne soient envoyées à NBC et à des opposants politiques clés comme le chef de la majorité au Sénat, Tom Daschle. (Voir le livre Death in the Air du Dr Leonard G. Horowitz)



- 2014 : Début décembre 2014, le Centre de surveillance épidémiologique (CVE) du ministère brésilien de la Santé a annoncé la vaccination obligatoire des femmes enceintes entre la 27e et la 36e semaine de grossesse avec le vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTaP). En mai 2015, un grand nombre de bébés naissaient avec une microcéphalie : tête rétrécie et malformée, et d'autres malformations congénitales sévères. La majorité des cas se sont produits dans la région nord-est de Pernambouc, au Brésil, où la plupart des vaccins DTaP ont été distribués. En décembre 2015, le gouvernement brésilien a déclaré une urgence nationale après la naissance de 2400 bébés atteints de microcéphalie. L'OMS a ensuite imputé l'épidémie de microcéphalie au virus Zika, découvert en Ouganda en 1947 et propagé par les moustiques. Cependant, il n'y a aucune preuve que le virus Zika provoque une microcéphalie, alors que c'est un effet possible des vaccins. Les vaccins utilisés en 2014 qui sont les principaux suspects de l'épidémie de bébés nés avec une tête mal formée en raison d'une microcéphalie étaient le Refortrix de GlaxoSmithKline (connu au Brésil sous le nom de Boostrix) et l'Adacel de Sanofi Pasteur produit en France.



En résumé, permettez-moi de citer Catherine O'Driscoll dans un article intitulé « Vaccines, Biowarfare, and Betrayal » (Vaccins, guerre biologique et trahison ) publié dans Nexus Magazine, Vol. 24, No. 3, May-June 2017 :