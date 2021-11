Un chauffeur de poids lourd qui a dépensé 153 dollars pour sa campagne a battu un démocrate de longue date dans le New Jersey

Je n’ai pas du tout confiance dans les élections américaines…

…cependant, il a été démontré mardi que même après tous les spams de fake news, les gens n’ont toujours aucun intérêt à se plier à ce système.

Via le Daily Mail :

Un camionneur républicain qui n’a dépensé que 153 dollars pour sa campagne et qui s’est présenté comme candidat après s’être vu refuser un permis de port d’arme a remporté une victoire éclatante contre le leader législatif le plus ancien de l’histoire du New Jersey lors des élections de cet État jeudi.

L’élection a eu lieu mardi, mais l’Associated Press n’a annoncé la course qu’aujourd’hui.

Le candidat favori du Parti Républicain, Ed Durr, a infligé une défaite humiliante au président démocrate du Sénat, Steve Sweeney, dans le troisième district législatif du sud du New Jersey, par une marge très mince de 52 % des voix contre 48 %.

Il s’agit d’un autre revers embarrassant pour les démocrates après qu’ils aient perdu l’élection du gouverneur de Virginie, qu’ils aient eu du mal dans la course au poste de gouverneur du New Jersey et qu’ils aient été balayés par une vague rouge à Long Island, New York.

Dans tout le pays, les Américains indiquent qu’ils sont mécontents de la hausse de l’inflation et de l’état de l’économie – et de la façon dont les démocrates les gèrent.

Sur Fox News hier soir, M. Durr a déclaré qu’il n’avait aucun plan pour son arrivée dans la capitale de l’État, Trenton.

Je ne sais vraiment pas », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé ce qu’il allait faire le premier jour.

C’est le facteur clé. Je ne sais pas ce que je ne sais pas, mais j’apprendrai ce que j’ai besoin de savoir, et je vais garantir une chose – je serai la voix et les gens m’entendront parce que s’il y a une chose que les gens apprendront sur moi, c’est que j’ai une grande gueule et que je ne me tais pas quand je veux être entendu. Je vais me faire entendre ».

Durr, 58 ans, est employé comme chauffeur de camion pour le magasin de meubles Raymour & Flanigan. Il a grandi dans le sud du Jersey et a trois enfants et six petits-enfants.

Lire la fin