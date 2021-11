Une étude israélienne révolutionnaire montre comment les protéines du COVID attaquent le cœur et les vaisseaux sanguins

La semaine dernière, nous vous avons fait part d’un étrange phénomène qui se déroule dans les hôpitaux et les salles d’urgence des États-Unis. Alors même que le nombre de cas de COVID continue de diminuer, les salles d’urgence du pays sont bondées de patients cherchant à se faire soigner pour des douleurs abdominales, des caillots sanguins, des problèmes cardiaques et respiratoires. Tous ces symptômes correspondent au large éventail de symptômes officiels du COVID rapportés par les CDC. Mais, comme l’indiquent les reportages, la cause de cette vague soudaine, qui a conduit à ce que certains patients soient à nouveau traités dans les couloirs des hôpitaux, reste officiellement incertaine.

Plus de 18 mois après son apparition à Wuhan, le SARS-CoV-2, le virus à l’origine du COVID, reste une énigme pour les scientifiques, qui ont mené un large éventail d’études pour tenter d’en savoir plus sur la façon dont le virus agit. L’une des caractéristiques les plus remarquables du COVID est sa capacité à causer des dommages non seulement au système respiratoire des patients, mais aussi à leur cœur et à leur système vasculaire. Souvent, ces dommages laissent les patients avec des symptômes durables qui persistent bien au-delà de l’infection initiale.