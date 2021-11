Une jeune militaire violée au palais de l'Élysée

Nouveau scandale en perspective pour la Macronie ? D’après des informations de Libération publiées ce vendredi 12 novembre, une jeune femme militaire aurait été victime d’un viol dans l’enceinte de l’Élysée.

Les faits se seraient déroulés dans la soirée du 1er juillet dernier, à l’occasion d’un pot départ réunissant quelque 800 personnes. Emmanuel Macron lui-même était de la partie, pour saluer les trois collaborateurs sur le départ : l’adjoint de son chef d’état-major Valéry Putz, l’un de ses aides de camp, ainsi qu’une troisième personne.

D’abord guindée, la réception semble s’être animée après le départ du chef de l’État, vers 22 heures, en dépit des mesures sanitaires normalement de vigueur. C’est en fin de soirée, sur fond d’alcool, que se seraient déroulés les faits qui font désormais l’objet d’une enquête judiciaire. L’agression aurait eu lieu dans la structure de l’état-major du président de la République. Des locaux pourtant ultra-sécurisés, où transitent les dossiers les plus sensibles de l’État : opérations secrètes, renseignement, etc.https://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/une-jeune-militaire-violee-au-palais-de-lelysee

La victime, une jeune militaire, dit avoir été agressée par un de ses collègues, affecté comme elle à l’état-major particulier. Elle a porté plainte quelques heures après la commission des faits. Du côté de l’Élysée, on ne "commente pas une affaire judiciaire en cours" et on explique que "dès que les faits ont été portés à la connaissance des autorités, des mesures ont immédiatement été prises : écoute, soutien et accompagnement de la victime, affectation immédiate, loin de l’Élysée, de la personne incriminée."