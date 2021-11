À ce jour, 2 433 décès fœtaux ont été enregistrés dans le VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) de femmes enceintes ayant reçu l’un des vaccins COVID-19. ( Source .)

La grande majorité d’entre eux sont postérieurs à Pfizer (1862 décès) et Moderna (656 décès).

Il y a eu plus de morts fœtales au cours des 11 derniers mois à cause des vaccins COVID-19 qu’il n’y en a eu au cours des 30 dernières années à cause de TOUS les vaccins ( 2 198 – Source)

