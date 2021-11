Voici la preuve que le gouvernement impose un essai clinique sauvage sur toute la population française

Comme vous pouvez le lire avec vos yeux et sans l'aide des journalistes corrompus des médias mainstream, sur ce site du gouvernement vous pouvez lire le plus simplement du monde que la phase 3 de l'essai clinique, ce qui a été confirmé par Pfizer, doit se réaliser à l'hôpital, en centre privé ou chez des médecins habilités uniquement.



C'est après la validation de cette phase 3 que l'autorisation de mise sur le marché (AMM) peut-être donnée au laboratoire.



On est donc dans un essai clinique sauvage imposé à toute la population par la peur et le chantage, l'extorsion de consentement. C'est tout simplement CRIMINEL !



Comme tout médicament, les vaccins contre la Covid-19 ne peuvent pas être commercialisés sans autorisation de mise sur le marché.



Comment les laboratoires obtiennent-ils ce précieux sésame ? Décryptage.