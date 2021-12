Angleterre - covid: Enfants atteints de troubles de l’apprentissage, handicapés, personnes trop fragiles ne seront plus réanimés

Selon un rapport du Telegraph on Sunday , les ordonnances de non-réanimation, connues sous le nom de DNACPR, ont été proposées aux familles d’enfants atteints d’autisme et d’autres troubles de l’apprentissage, dans un contexte de pression sur le service national de santé socialisé du Royaume-Uni.

Dans un effort pour « protéger le NHS » d’être submergé au plus fort de la pandémie de covid, les familles d’enfants ayant des difficultés d’apprentissage auraient reçu des ordres de « ne pas réanimer ».

L’année dernière, des recherches ont également révélé que des ordres de ne pas réanimer étaient placés illégalement dans les dossiers médicaux d’adultes souffrant de troubles de l’apprentissage.

RT rapporte : Le média a cité des interviews de familles à qui l’on a présenté l’ordre de non-réanimation lors de rendez-vous médicaux de routine. Par exemple, la mère d’un garçon de 16 ans atteint du syndrome de Down a déclaré qu’un employé de la clinique lui avait proposé l’option d’un DNACPR pour son fils lors d’un contrôle.

« C’est une question dégoûtante », a déclaré la mère, Karen Woollard, résidente de Kent. « L’assistante médicale suivait un formulaire et elle était très polie à ce sujet – suggérant qu’elle savait que je ne voudrais pas que ce soit coché – mais la question n’aurait pas dû apparaître. C’était très contrariant ».

La mère d’un garçon de 16 ans atteint d’autisme a déclaré que son fils s’est vu proposer un DNACPR lors d’un rendez-vous au NHS et qu’il a d’abord accepté parce qu’il ne comprenait pas la question. Le garçon est heureux et en bonne santé et a remporté des médailles d’or dans des compétitions de natation, a déclaré sa mère, Debbie Corns.

« Je me suis effondrée sur le sol en pleurant quand je suis rentrée à la maison », a déclaré Mme Corns. « Je suis une personne forte, mais j’étais dévastée… Le médecin a dévalorisé sa vie ».