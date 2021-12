Après une injection anti COVID : 337 arrêts cardiaques d’athlètes, problèmes graves, 192 morts

Note de la rédaction du Grand Réveil :

1- Nous avons traduit pour vous cet article de Goodsciencing.com qui montre la liste des morts ou des problèmes graves de sportifs internationaux depuis le lancement des injections anti Covid jusqu’au 18 Décembre 2021.

Elle est à partager et à diffuser massivement partout pour que le silence se brise ! Ce n’est que le sommet de l’iceberg, il y a urgence pour nos enfants !

2- Cette liste est malheureusement en constante augmentation et il est possible qu’à l’heure où nous publions de nouveaux décès ou blessures graves soient venues s’y ajouter…

Pour en suivre l’évolution et les mises à jour, n’hésitez pas à vous rendre directement sur le siteGoodsciencing.com.

367 Athlete Cardiac Arrests, Serious Issues, 209 Dead, After COVID Shot

337 arrêts cardiaques d’athlètes, problèmes graves, 192 morts, après une injection anti COVID

Il n’est certainement pas normal que de jeunes athlètes souffrent d’arrêts cardiaques ou meurent en pratiquant leur sport, mais cette année, cela se produit. Tous ces problèmes cardiaques et ces décès surviennent peu de temps après qu’ils aient reçu le vaccin COVID. Bien qu’il soit possible que cela arrive à des personnes qui n’ont pas été vaccinées contre le COVID, les chiffres indiquent clairement la seule cause évidente.

Les soi-disant professionnels de la santé qui dirigent les programmes de vaccination COVID dans le monde entier ne cessent de répéter que « le vaccin COVID est un vaccin normal, sûr et efficace ».

Donc, en réponse à leur déclaration, voici une liste non exhaustive et en constante augmentation de jeunes athlètes qui ont eu des problèmes médicaux majeurs en 2021 après avoir reçu un ou plusieurs vaccins COVID. Au départ, beaucoup de ces cas n’ont pas été signalés. Nous savons que de nombreuses personnes ont reçu l’ordre de ne parler à personne de leurs effets indésirables et que les médias n’en parlaient pas. Ils ont commencé à se produire après les premières vaccinations COVID. Les grands médias n’en parlent toujours pas, mais les informations sportives ne peuvent ignorer le fait que des joueurs de football et d’autres stars s’effondrent au milieu d’un match à cause d’une crise cardiaque. Beaucoup d’entre eux meurent – environ 50 %.

Nous apprécions vraiment les athlètes cités dans cette liste qui ont confirmé ce qui leur est arrivé afin que la vérité puisse être connue.

Athlètes mis à l’écart pour cause de « maladie » non inclus dans ce rapport

De nombreuses équipes sportives ont maintenant plusieurs joueurs sur la touche. Il y en a des dizaines. Les équipes et les grands médias le cachent, pensant que personne ne le remarquera. Ces joueurs endommagés n’apparaîtront pas dans ce rapport s’ils ne sont signalés que comme « maladie », mais ils mériteraient d’être suivis, car il n’est pas normal d’en avoir autant. Leur système immunitaire est susceptible d’avoir été compromis par « quelque chose », de sorte qu’ils seront exposés à de nombreuses maladies qu’ils auraient normalement pu éviter. Nous laissons à d’autres le soin de suivre ces cas – nous sommes très occupés à mener les enquêtes pour cette liste, à remonter le temps pour essayer de trouver de nouvelles informations qui n’étaient pas disponibles auparavant, et à faire des corrections mineures au fur et à mesure qu’elles sont découvertes. Tout finira par se savoir.

Liste des lésions

Voici une liste non exhaustive des blessures signalées. La plupart sont des arrêts cardiaques.

Arrêts cardiaques

Caillots de sang ou thrombose

Accident vasculaire cérébral

Battement de cœur irrégulier

Arythmie

Neuropathie

Décès

Rapport de croissance

Cette histoire s’enrichira au fil du temps, à mesure que de nouvelles informations seront ajoutées. Si vous avez la preuve d’une information que nous n’avons pas encore, ou si vous avez une correction à apporter, veuillez l’envoyer via les commentaires de cet article, avec le plus d’informations possible. Les informations utiles seraient le nom de la personne, son âge, ce qui lui est arrivé, si elle a reçu le(s) vaccin(s) COVID, la date du décès, un lien vers un article de presse.

Nous remercions tout particulièrement les lecteurs qui ont apporté des corrections, trouvé des erreurs qui nous ont échappé ou fourni de nouvelles informations dont nous n’avions pas connaissance. C’est maintenant un véritable travail d’équipe et nous l’apprécions.

Pour les sceptiques qui pensent que c’est normal, n’hésitez pas à répéter les 18 mots suivants, après avoir lu chaque enregistrement ou nom de cette liste.

Répétez ceci après avoir lu chaque ligne

« Le vaccin COVID est un vaccin normal. Le vaccin COVID est sûr. Ces blessures et ces décès sont normaux. »

Janvier 2021

01/01/21, Windmore, Pennsylvanie, États-Unis Mort.

Blake Barklage (17 ans), joueur de tennis au lycée La Salle à Windmore, Pennsylvanie. S’est effondré et est mort d’un arrêt cardiaque soudain, après la victoire de son équipe dans le PCL. La Salle Covid Policy : Vaccins encouragés, confirmation de Magnus, pas de quarantaine ou de recherche de contact pour les étudiants vaccinés, non vaccinés fortement encouragés à porter un masque, aucun étudiant non vacciné ne peut voyager au-delà des événements locaux (rayon maximum de 2,0 heures), y compris les étudiants athlètes. Note : Le nom de Blake a été mal orthographié Barkley dans un article de presse. Article de presse

03/01/21, Portugal Mort

Alex Apolinario (24), joueur de football brésilien de l’Alverca FC, s’est effondré sur le terrain avec un arrêt cardiaque pendant un match. Décédé quatre jours plus tard.

09/01/21. USA

Jordan Glenn, joueur de basket-ball du Wisconsin. S’est effondré dans une pause au début de la mi-temps. Réanimation cardiaque avec un défibrillateur, transféré à l’hôpital par ambulance. Mise à jour : en avril, il a subi une opération à cœur ouvert et a maintenant un défibrillateur inséré près de son abdomen. Article de presse

22/01/21, USA Mort

Hank Aaron (86 ans), ancien joueur de baseball professionnel, a reçu son vaccin COVID le 5 janvier 2021 pour démontrer l’innocuité du vaccin et encourager d’autres Noirs américains à faire de même. Il est décédé deux semaines plus tard dans son sommeil, de causes naturelles. Article de presse

30/01/21 Indianapolis USA Décédé

Wayne Radford (64), star de la NBA et ancien joueur de l’équipe d’Indianapolis, est décédé à son domicile à Indianapolis.

Nouvelles

30/01/21, France

Garissone Innocent (20), gardien de but de l’équipe de football de Cannes. S’est effondré et a perdu connaissance lors d’un match contre Chamblee. Crise de tachycardie, incapable de parler ou de respirer. Nouvelles

Février 2021

06/02/21 Philippines Mort

Clement Lucchu (25 ans), joueur de basket-ball camerounais. Jouait à Manille, aux Philippines. A souffert d’une crise cardiaque et est décédé. Article de presse

11/02/21, Pays de Galles Mort

Logan Luker (17), joueur de rugby Capitaine des jeunes au Penygraig RFC est décédé subitement Nouvelle

21/02/21 Croatie Mort

Zlatko Saracevich, (59) (ancien joueur de handball yougoslave et champion du monde de handball), a remporté l’or avec la Croatie aux Jeux olympiques d’Atlanta, et était récemment entraîneur de handball. Son équipe vient de gagner dans un derby contre RK Lokomotiva 32:29, et il s’est effondré avec un arrêt cardiaque juste après avoir donné une déclaration aux médias. La réanimation a échoué. Article de presse

22/02/21 Portugal Mort

Alfredo Quintana (32), gardien de but de handball cubain au Portugal. S’est effondré après avoir fait un arrêt cardiaque pendant un entraînement. Décédé quatre jours plus tard. Nouvelles

Mars 2021

03/03/2021, Wallkill Central School, New York, États-Unis (17), Décès

Miguel Antonio Lugo (17), joueur de football du lycée, s’est effondré et est mort pendant un entraînement de football

08/03/21 Égypte Mort

Abdel-Rahman Atef (23). Joueur de football du club Al-Rowad, il s’est effondré et est mort pendant le match de son équipe à Al dans la ville de Sharqiya. Il a avalé sa langue et les tentatives de réanimation ont échoué (pas de personnel qualifié). Article de presse

11/03/21 Illinois, États-Unis

David Wakefield, (27) joueur de cricket néo-zélandais. S’est effondré pendant un entraînement avec une myocardite. Il a été ramené à la vie grâce à un défibrillateur, a été hospitalisé trois semaines en soins intensifs et a dû suivre une rééducation intensive avant de pouvoir marcher et parler. Nouvelles

13/03/2021 New Hampshire, USA Décédé

Marvin Hagler (66 ans), boxeur, a été hospitalisé d’urgence pour des douleurs à la poitrine et des difficultés à respirer avant de mourir quatre heures plus tard. Article de presse

19/03/21, Milton Keynes, Royaume-Uni

Raymond van Barneveld, joueur de fléchettes, s’est effondré et a reçu des soins paramédicaux pendant le championnat de la PDC.

19/03/21 Charleston NC, USA Décédé

Joe Bradshaw, 19 ans, joueur de football à la Charleston Southern University. A fait un arrêt cardiaque – respiration superficielle.

20/03/21 Mort

Andy Haman (54 ans) Le bodybuilder professionnel et acteur Andy Haman est décédé d’une embolie pulmonaire Article de presse

22/03/21, Sacramento Californie, USA Morts

Emmanual Antwi (18 ans), footballeur de Kennedy High (Canada), s’est effondré sur le terrain à Sacramento. Les tentatives de réanimation sur le terrain ont échoué et il est mort.

23/03/21

Moussa Dembélé (25), attaquant de l’Atlético Madrid s’est effondré à l’entraînement et a reçu des soins médicaux. Article de presse

27/03/21 Stewarton, Écosse Décès

Laura Henderson (42), arrêt cardiaque pendant une course à pied. Décédée quelques jours plus tard à l’hôpital. Article de presse

29/03/21 Inde Mort

Devaraj Anchan (33 ans), joueur de volley-ball de niveau national, s’est effondré, se serrant la poitrine, alors qu’il participait à un tournoi. Il est mort sur le chemin de l’hôpital à Udupi. Article de presse

