Augmentation de 1 750 % de décès de commandants de bord US après leur vaccination obligatoire

Les pilotes de ligne étasuniens, auparavant en bonne santé, décèdent à un rythme sans précédent. Les pilotes sont des gens qui doivent être en parfaite condition physique, mais en 2021, l’ensemble de l’industrie aérienne a conspiré contre la santé individuelle des pilotes et les a menacés de licenciement s’ils ne participaient pas à l’expérience du vaccin covid-19. En conséquence, plus de cent jeunes pilotes sont mystérieusement décédés en 2021, tandis que d’innombrables autres pilotes souffrent en silence d’événements indésirables et d’un système immunitaire affaibli.

Un total de cent onze pilotes sont morts au cours des huit premiers mois de cette année ! Cela représente une augmentation de 1 750 % par rapport à 2020, alors que le monde était pourtant censé être en pleine pandémie. Une liste des personnes décédées a été publiée dans le magazine de l’Air Line Pilot Association. En comparaison, il y a eu 6 décès de pilotes de ligne en 2020, et un seul décès en 2019.

La recrudescence des décès de pilotes est un signal d’alarme pour tous.

La plupart des 111 décès sont survenus après que les vaccins covid-19 ont été injectés en masse. Comme il n’existe pas de codes médicaux pour les décès dus aux vaccins, la plupart des décès sont attribués à d’autres causes. Ces causes peuvent être liées aux preuves pathologiques à l’origine des lésions vaccinales, mais ne sont jamais codées comme telles. Les preuves pathologiques sont souvent ignorées, et les décès de jeunes hommes et femmes sont souvent qualifiés de « soudains »ou « inexpliqués » – sans aucune enquête d’ordre pathologique.

Seulement 5 décès ont été enregistrés entre janvier et mars 2021, alors que le taux de vaccination était encore faible. Curieusement, un total de (39) décès sont survenus en juillet et (34) en août, juste après que les gouvernements et les entreprises privées aient utilisé l’obligation de vaccination pour violer la vie privée de leurs employés et les punir. Même si ces tactiques d’intimidation sont illégales, ces obligations de vaccination ont été utilisés pour effrayer les pilotes et les contraindre à se soumettre. Comme dans de nombreux domaines professionnels, les pilotes sont allés à l’encontre de leurs propres croyances et de leur situation médicale privée, acceptant de se soumettre. Nombreux sont ceux qui se sont pliés à l’obligation vaccinale parce que la discrimination était si forte, que l’égalité des chances était supprimée et que les décisions personnelles en matière de santé n’étaient pas respectées. Beaucoup avaient peur de perdre leur emploi et leurs perspectives de carrière, alors ils se sont alignés, espérant le meilleur tout en justifiant la tyrannie médicale.

Les jeunes athlètes, auparavant en bonne santé, connaissent la même tendance à la mortalité que les pilotes. Goodsciencing.com a suivi plus de 300 incidents médicaux post-vaccinaux du 1er janvier au 10 décembre. Ces incidents concernent de jeunes athlètes en bonne santé qui se sont soudainement effondrés sur le terrain de jeu en 2021. Parmi ces incidents médicaux inexpliqués, 170 athlètes ont fini par en mourir. Ces tendances ne sont pas surprenantes, car les données de pharmacovigilance recueillies dans le monde entier montrent que les vaccins à ARNm provoquent des inflammations cardiaques, des problèmes auto-immunes et une déplétion immunitaire, entraînant des arrêts cardiaques soudains, des dysfonctionnements neurologiques et des infections graves. CovidVaccineVictims.com conserve un mémorial pour les personnes décédées à la suite de cette épouvantable expérience génétique forcée.

Les problèmes liés à la vaccination ont été balayés d’un revers de main pendant des décennies, depuis que le Childhood Vaccine Injury Act de 1986 a accordé des protections juridiques aux fabricants de vaccins aux États-Unis. Bénéficiant d’une immunité juridique depuis plus de trente ans, les fabricants de vaccins se sont moqués de l’État de droit, s’exonérant de toute responsabilité juridique lorsque leurs produits nuisent aux personnes. Aujourd’hui, les fabricants de vaccins à ARNm ont conclu des contrats avec des gouvernements du monde entier afin de soustraire leurs activités à toute responsabilité judiciaire ou à un procès avec jury. Les fabricants de vaccins opèrent au-dessus des lois et continueront à s’en tirer, malgré un génocide, si l’état de droit n’est pas rétabli. Les fabricants de vaccins à ARNm prévoient maintenant des rappels sans fin. Leur domination sur les gouvernements et leur forte puissance financière leur permettront de voler, tuer et détruire en utilisant la propagande, la coercition et la force.

Lance D Johnson

Article original en anglais : US pilot deaths increase by 1,750% after covid vaccine rollout, VaccineInjuryNews, le 13 décembre 2021.

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone